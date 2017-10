1 CONDIVISI Condividi Tweet

Marco Predolin accusa i concorrenti del Gf Vip, fino ad una settimana fa suoi compagni d’avventura nel reality di Canale 5. L’ex conduttore, escluso dalla Casa per aver bestemmiato in diretta tv, ha dimostrato d’avere il dente avvelenato nei confronti degli altri inquilini.

Il volto storico di Il gioco delle coppie, che ha sconvolto il Gf Vip con le sue parole omofobe ed è uscito tra le polemiche, ha tracciato un bilancio del suo percorso nel programma. In quest’occasione, ha sparato a zero sui partecipanti ancora in gara.

Attaccato duramente da Ricky Tognazzi, che l’ha definito “un fallito” e “una nullità” salvo poi chiedere scusa, Predolin si è dimostrato uno dei personaggi chiave della seconda edizione della trasmissione. “Ma la mia esclusione è avvenuta non per una bestemmia, ma a causa di un turpiloquio. Ne ho parlato con gli avvocati”, ha subito precisato in un’intervista concessa al settimanale Chi nel numero in edicola dall’11 ottobre.

Le sue frasi avevano fatto storcere il naso a molti. “Non tutti vogliono fare le donne, molti gay rimangono normali, sono attratti dall’uomo ma sono normali”, aveva detto. L’unico errore che ad oggi ammette di aver fatto è stato quello di eccedere nell’essere “vero” a tutti i costi. Proprio a differenza degli altri.

“Ho sbagliato. Ho scelto la realtà, ho scelto di essere Predolin. Tutti usiamo parolacce”, ha dichiarato. “Io mi sono mostrato nudo. Un uomo risolto nel bene e nel male. Forse avrei dovuto fingere come fa la maggior parte dei concorrenti rimasti in gara. Finti, fintissimi. Io ero, sono, rimarrò vero”.

“Si odiano tutti e molti mancano di personalità”, ha poi aggiunto. “Prendete Lorenzo Flaherty. Oggi limona Malgioglio, ieri con me rideva di gusto quando ironizzavo su Cristiano. Lo bacia perché era in nomination. Se questa è la tv, non fa per me”. I suoi favoriti per la vittoria finale sono tre: Daniele Bossari (“se non esplode, vince di sicuro”), Giulia De Lellis (“ha detto cazzate e puttanate molto più gravi delle mie, ma è seguita sui social e in Casa si tiene buoni tutti, in primis le ragazze: le pettina e le trucca tutte, molto scaltra”) e Cecilia Rodriguez (“è molto vera, sincera e tosta”).