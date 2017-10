45 CONDIVISI Condividi Tweet

Marco Predolin chiude con i reality e apre una nuova pagina della sua vita, personale e professionale. L’ex conduttore, antieroe politicamente scorretto delle seconda edizione del Grande Fratello Vip, è stato uno dei personaggi più discussi e chiacchierati della Casa.

Squalificato per aver bestemmiato in diretta, il volto storico di Il gioco delle coppie è finito al centro di polemiche anche per alcune sue dichiarazioni da molti considerate omofobe.

Dopo aver accusato i concorrenti del Gf Vip di essere finti, Predolin è diventato un assiduo presenzialista dei talk televisivi. “Se un giornale scrive che sono stato espulso per aver bestemmiato, io voglio spiegare che tipo di bestemmia e in quale contesto. Non voglio passare per bestemmiatore omofobo. Lo ripeterò all’infinito”, ha dichiarato in un’intervista concessa a TvBlog.

“I vertici di Mediaset e del Grande Fratello hanno capito che in effetti quello che avevo detto non era poi così grave. La decisione presa, forse, è stata troppo affrettata”, ha aggiunto. Tanto è vero che c’è la possibilità che rientri nella Casa: “Potrebbe succedere qualcosa: il mio ingresso in questo momento ribalterebbe tutto, sarebbe forte”.

Marco Predolin chiude con i reality: le sue parole

Predolin ha poi ammesso che la sua partecipazione al reality di Canale 5 è servita per fare cassa e per riabilitare la sua immagine pubblica. “Il Gf ha fatto vedere un Predolin molto adulto e molto serio, nonostante tutto. Mi servirà. La visibilità per chi fa questo lavoro è importante, anche in termini economici. Ma non mi aspetto grandi offerte di programmi televisivi”, ha confessato.

Se ci sarà un ritorno sul piccolo schermo, non sarà un reality: “Ne ho già fatti due, La Talpa e il Gf Vip. Sono a posto. Altrimenti poi divento quello dei reality”. D’altronde “la televisione di oggi è un po’ diversa da quella facevo io”. Per tanti anni Marco si è sentito emarginato: “All’inizio mi sono autoescluso perché molto stanco. Facevo sempre la stessa cosa da 7 anni: 2 anni di M’ama non m’ama e 5 di Il gioco delle coppie. Allora ho deciso di prendermi una pausa ma probabilmente non ero abbastanza protetto. Ero un cane sciolto, andavo da solo a bussare alle porte. Porte che poi si sono chiuse. È stato un autogol”.