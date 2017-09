93 CONDIVISI Condividi Tweet

Marco Predolin sconvolge il GF Vip con le sue parole. Se nella passata edizione è toccato a Clemente Russo e Stefano Bettarini, adesso nel mirino è finito l’ex conduttore, icona degli anni ’80 con il suo Gioco delle coppie.

Il presentatore ha acceso le polemiche sui social per una frase omofoba pronunciata durante il reality, nel corso di una chiacchierata con Simona Izzo, Lorenzo Flaherty e i Rodriguez.

Marco – 66 anni, un figlio di 44 anni che abita negli Stati Uniti e due di 15 e 17 – ha voltato pagina da un paio di decenni, cioè da quando ha lasciato il mondo della televisione. Dal 2010 è proprietario del ristorante “I Pirati” a Porto Rotondo. Dopo l’esperienza di La talpa nel 2004, è tornato ai reality per “guadagnare, fa parte del mio lavoro”, ha spiegato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

Ma quel che ha detto nel corso della seconda puntata del GF Vip è decisamente peggio. Predolin parlava del mondo queer e una sua frase ha scatenato il dibattito: “Non tutti i gay vogliono fare le donne, alcuni sono normali”, ha affermato. Poche parole che hanno scatenato gli utenti di Facebook e Twitter. Ora il concorrente di origini parmigiane è a serio rischio eliminazione.

Marco Predolin sconvolge il GF Vip: le sue parole

Predolin non è nuovo a situazioni del genere. L’anno scorso avevano destato scalpore le sue dichiarazioni shock su Michelle Hunziker, una serie di dettagli a dir poco piccanti sulla loro passata relazione.

Non contento, nel corso della puntata, l’ex conduttore ha rivelato di aver subito il ritiro della patente e di essere successivamente finito in una comunità di recupero per guida in stato di ebbrezza. “Quando mi hanno ridato la patente sono stato costretto a lavorare per qualche giorno nella comunità di Don Mazzi, dove ho cucinato per gli altri ospiti”, ha raccontato. “E sapete di chi è stata la colpa? Di Pio e Amedeo: avevamo organizzato una cena in radio e mi hanno invitato a bere un po’ di amaro”. I due comici lo hanno “ringraziato” su Facebook. Ma quello che intanto si era scatenato su Twitter era niente a confronto.

Caro #Predolin, l'unica cosa non normale è quel Look da motociclista sfigato uscito male non l'omosessualità.#GFVIP — GINGER PRESIDENT (@GingerPresident) 12 settembre 2017

#MarcoPredolin sarebbe meglio si limitasse a fare la lista della spesa al posto di parlare di omosessualità #gfvip pic.twitter.com/8fubRMLcGB — Max  (@maxfalletta) 13 settembre 2017