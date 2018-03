15 CONDIVISI Condividi Tweet

Su Mediaset conduce Amici, un format che inizialmente si chiamava ‘Saranno Famosi’ e prendeva spunto proprio dall’omonimo film: com’è possibile immaginare Maria De Filippi a X Factor, il celebre show Rai?

Maria De Filippi a X Factor: l’indiscrezione che stupisce il pubblico Mediaset

Che sia la regina incontrastata del piccolo schermo è fuor di dubbio, che si sposti da Mediaset solo per grandi progetti, lo abbiamo visto con la scorsa edizione di Sanremo 2017; ma che prenda parte al talent ‘rivale’ di Sky, è quasi uno shock per i suoi seguaci.

Eppure la voce di Maria De Filippi a X Factor circola eccome, ed a metterla in giro è stato proprio il produttore del programma – che quest’anno ha visto in giura Levante, Fedez, Mara Maionchi e Manuel Agnelli – durante un’intervista su Il Messaggero. La sua dichiarazione in cui si esprimeva questo tipo di possibilità ha fatto il giro del web ed è arrivata alle orecchie di Mara Maionchi, che su Radio Cusano Campus ha commentato:

Mara Maionchi commenta la possibilità di vedere Queen Mary nella giuria del talent

“Le voci su una partecipazione come giudice di Maria De Filippi? Mi sembra quasi impossibile, ma nella vita ho visto di tutto, quindi è possibile anche questo. Mi sembra difficile che possa mantenere entrambe le posizioni, considerando Amici, che è un programma abbastanza simile. Ma io non vedo un problema dall’alto, mi sembra impossibile, anche se in effetti i due programmi vanno in onda in periodo differenti. […]. Faccio fatica a capacitarmi, poi chissà…”.

Insomma, mai dire mai, a quanto dichiara la discografica, presenza storica nella giuria di X Factor. Tra l’altro, come appunta il blogger bitchyf.it la presentatrice Mediaset è solita non avere impegni in prima serata durante il periodo di registrazione del talent Sky – che avviene da fine estate a dicembre.

E voi come ce la vedreste?