Nella penultima puntata di Sanremo, Maria De Filippi conquista il Festival con la sua ironia e semplicità. Con spigliatezza e professionalità ha portato a casa anche la quarta serata, tra siparietti comici con Conti, battute intelligenti e freschezza. Tra gli ospiti Marica Pellegrinelli che ha portato la sua esperienza di mamma e moglie di Eros Ramazzotti e una raggiante Antonella Clerici.

Dopo le critiche ricevute per l’outfit scelto nel corso della seconda serata, un abito con bottoncini frontali e pantaloni scampanati, Maria ha ottenuto consensi con l’elegante abito di stasera: un lungo con dettagli in pizzo e inserti semitrasparenti.

Maria De Filippi conquista il Festival: anche il look convince

Insomma Maria De Filippi conquista il Festival a tutti gli effetti, non ci resta che complimentarci per la sua performance proprio come ha fatto il marito Maurizio Costanzo. “Maria se l’è cavata bene” ha detto il giornalista e conduttore dopo la prima puntata del Festival che ha tenuto davanti al teleschermo ben 11.374.000 telespettatori con uno share del 50,4%, mai raggiunto prima nella storia della kermesse.