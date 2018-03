207 CONDIVISI Condividi Tweet

Ballando con le Stelle ha riacceso il sabato sera di Rai 1 e per questo Canale 5 corre ai ripari: Maria De Filippi porta Mina ad Amici 17. Questa l’indiscrezione bomba pubblicata dal settimanale Spy, il magazine diretto da uno che Queen Mary la conosce bene, Alfonso Signorini. Secondo la rivista, il dominio auditel di Canale 5, che da anni la fa da padrone al prime time del sabato, è stato messo in discussione dal dance show condotto da Milly Carlucci. Per questo motivo De Filippi e la sua squadra di autori starebbero pensando ad un colpaccio incredibile che avrebbe del sensazionale: la “Tigre di Cremona”.

Maria De Filippi porta Mina ad Amici 17?

Secondo La Nostra Tv, la cantante potrebbe avere un ruolo di spicco nel talent: quello di presidente di giuria. Ma i rumors circolati immaginano già che la produzione stia pensando anche a confezionare dei momenti musicali tutti per lei. L’ansia per gli ascolti, in ogni caso, gioca brutti scherzi. Va ricordato che quando la Rai con Antonella Clerici lanciò la sfida a Canale 5 mettendo Ti lascio una canzone contro Tu sì que vales, perse miseramente. E dalla sua parte aveva proprio Massimiliano Pani, figlio di Mina e suo insostituibile partner produttivo. Maria De Filippi, che indiscrezioni vogliono a X Factor, non si è mai curata più di tanto della concorrenza. Anche perché i suoi show si sono sempre confermati quelli di maggior successo. Ma evidentemente, le polemiche e i dati della prima puntata di Ballando hanno minato qualche certezza.

Amici 2018: serale da brividi

Il ritorno di Mina sarebbe clamoroso. La cantante ha dato l’addio ufficiale alle scene il 23 agosto 1978. Da allora, passati quarant’anni, nonostante si sia ritirata a Lugano in ossequio al suo culto per privacy e riservatezza, molte delle sue canzoni sono diventate grandi successi. In attesa di conferme o smentite, c’è una sola certezza: il serale di Amici inizierà sabato 7 aprile (con Luca Tommassini come direttore artistico) e dovrebbe concludersi sabato 2 giugno.