Le recenti dichiarazioni di Maria De Filippi sul serale di Amici 17 arrivano ad un passo dalla messa in onda della prima puntata. Quest’ultima, infatti, è prevista per sabato 7 aprile. Non c’è da aspettarsi, comunque, di ritrovare i vecchi schemi che per anni hanno regolato il talent: la regina di Canale 5 ha rivoluzionato tutto, in primis la scelta di eliminare i direttori artistici che, fino all’anno scorso, erano Elisa ed Emma Marrone. Una bella novità, comunque, sarà vedere Simona Ventura giudice ad Amici 17.

Maria De Filippi sul serale di Amici 17: “I ragazzi saranno più esposti”

A spiegare le novità del talent è stata la stessa De Filippi in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: “La scelta più importante che abbiamo fatto è poco da sabato sera: non avremo direttori artistici. Emma ed Elisa erano nomi di richiamo per il pubblico e sono state molto importanti negli ultimi ‘Serali’. Ma quest’anno vogliamo mettere al centro i ragazzi“.

Eliminare figure intermedie come i direttori artistici ha una motivazione ben precisa: “I ragazzi si metteranno in gioco di più. Con Emma ed Elisa erano più ‘protetti’. Non si esponevano in prima persona: se venivano attaccati per le scelte stilistiche e gli atteggiamenti ne rispondevano Emma ed Elisa che facevano loro da scudo. Dovranno cavarsela da soli, insomma. Con tutte le loro fragilità e insicurezze“.

Le altre novità del serale di Amici: torna la diretta ed entra in gioco la commissione esterna

Un’altra importante novità è quella di tornare alla diretta del sabato sera ed il motivo è riconducibile al televoto: “Il voto del pubblico da casa obbliga alla diretta. La diretta è nata come un’esigenza per questo, non per altro“. Sarà, infine, introdotta una commissione esterna, proprio come accade per gli esami scolastici: “La commissione esterna nasce per evitare una sorta di pregiudizio (verso i ragazzi, ndr). Un commissario esterno vede l’esibizione per ciò che è, senza sapere tutta la cronistoria del rapporto con Alessandra Celentano o con Carlo Di Francesco. Quindi dovrebbe dare un giudizio scevro da opinioni pregresse“. Oltre alla Ventura, la giuria sarà composta da Alessandra Amoroso, Marco Bocci, Ermal Meta, Giulia Michelini ed Heather Parisi.