16 CONDIVISI Condividi Tweet

Marianna Scarci assolta dal processo che l’ha vista imputata per intestazione fittizia di beni. La 35enne ballerina aveva raggiunto grande popolarità tra il 2001 e il 2003. Allora era infatti comparsa tra i concorrenti di Saranno famosi, il talent show di Maria De Filippi che ha preceduto il successo di Amici. La donna era finita nel mirino degli inquirenti in seguito a un’inchiesta del 2011, riguardante alcune infiltrazioni mafiose nell’economia pugliese.

L’operazione “Octopus” aveva sgominato uno dei clan più pericolosi di Taranto, guidato dal boss Franco Scarci. I membri dell’organizzazione erano finiti in manette per associazione mafiosa, porto e detenzione illegale di armi ed esplosivi, estorsione, usura, intestazione fittizia di beni, atti di concorrenza con violenza e minaccia, pesca di frodo con esplosivi.

Secondo gli inquirenti, il capoclan Scarci avrebbe anche cercato – senza riuscirci – di entrare a far parte, come finanziatore, della squadra di calcio del Taranto. Con la collaborazione del fratello Giuseppe, Franco aveva rimesso in piedi la gang che comandava la città pugliese con minacce ed intimidazioni.

Marianna Scarci assolta: odissea finita per l’ex Amici

Marianna, nipote di Franco e Giuseppe, era stata coinvolta suo malgrado in questo giro. Scarci era stata condannata in primo grado a ventidue mesi per la fittizia intestazione dello stabilimento balneare “Squalo Beach” a Scanzano Jonico, in provincia di Matera. Nel 2011, la struttura fu sequestrata dalla magistratura durante il blitz che portò agli 11 arresti. L’impianto è stato poi affidato in gestione provvisoria all’associazione antimafia Libera.

Ora è arrivata la notizia che Marianna tanto aspettava. La Corte d’Appello di Lecce ha annullato la pena e dichiarato la ballerina ed attrice innocente. Per la showgirl, quindi, il reato mafioso non sussiste. Insieme a lei, sono state assolte anche altre persone, componenti della famiglia e amici a lei vicini. Da oggi Marianna potrà voltare pagina e godersi con serenità i suoi due figli.

A zainetto on the road!unabellagiornata#bimbamonella#tisistemoio#buzzidil#comodita#figlia#amore#mamma#shopping# Un post condiviso da Marianna Scarci (@mariannascarci) in data: 20 Mag 2017 alle ore 15:44 PDT