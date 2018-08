1.2k CONDIVISI Condividi Tweet

Marina Nalesso è una delle giornaliste televisive più apprezzate dal pubblico. In Rai dal 2004, è stata prima a Rai Utile, poi al Tg2 e al giornale radio, ora al Tg1. Proprio alla conduzione del tiggì dell’ammiraglia ha fatto discutere in questi giorni perché ha scatenato le ire di laici e non religiosi, che le contestano di presentare l’edizione delle 13:30 del telegiornale e le edizioni speciali sul crollo di Ponte Morandi a Genova con addosso un crocifisso. Sui social si legge di “affronto alla laicità dello Stato” e “grave mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini”.

Marina Nalesso, Tg1 con crocifisso: è polemica

A differenza della sua collega Emma D’Aquino, Nalesso non ha mai nascosto il suo pensiero teocon. Persino sulla sua pagina Twitter emergono inquietanti post anti-abortisti. “Il crocifisso? Non mi pongo il problema”, ha spiegato la giornalista in una intervista rilasciata a Cristiani Today. “Sono felice perché io, umilmente, sono stata semplicemente lo strumento e l’occasione per parlare di Lui. Questo per me è il più grande simbolo d’amore e segno d’amore che esista al mondo, il simbolo di colui che ha dato la sua vita per la nostra salvezza. Quando una persona dà la vita per salvare un’altra vita, noi giornalisti lo innalziamo come eroe e santo. Ma non capiamo che c’è stata una persona che ha dato la sua vita per la nostra salvezza”.

Giornalista Tg1 con crocifisso, difese e accuse

“Sono felice perché in tutto il mondo si è parlato di nuovo di Gesù Cristo, del suo sacrificio, del senso che ha portare questo simbolo. Sono state molte le persone che mi hanno scritto dicendo che ho dato loro coraggio”, ha aggiunto. A difenderla ci hanno pensato i cattolici ma non solo. L’ex deputato Daniele Capezzone ha scritto su Twitter: “Ultime follie a sinistra. Sono notoriamente liberale e laico, non sospettabile di derive clericali di alcun tipo. Ma trovo allucinante che a sinistra se la prendano perché la (brava) giornalista Marina Nalesso indossa il crocifisso. Solo un talebano (laico) può offendersi”.

+Ultime follie a sinistra+

Sono notoriamente liberale e laico, non sospettabile di derive clericali di alcun tipo. Ma trovo allucinante che a sinistra se la prendano perché la (brava) giornalista Marina #Nalesso indossa il #crocifisso. Solo un talebano (laico) può offendersi. pic.twitter.com/uSoIN5ATBb — Daniele Capezzone (@Capezzone) 16 agosto 2018