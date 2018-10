0 CONDIVISI Condividi Tweet

Mario Balotelli difende Ilary Blasi e il suo ex collega Francesco Totti in questa aspra faida a colpi di gossip che Fabrizio Corona ha scatenato. Dopo essere stato invitato al GF Vip per scusarsi con Silvia Provvedi, l’ex fotografo dei vip ha infatti scatenato il putiferio ricordando alla presentatrice che 13 anni fa suo marito è stato accusato di averla tradita – a poco dal matrimonio, e mentre lei era incinta – con Flavia Vento.

La moglie del campione giallorosso non ha battuto ciglio, gli ha dato del “caciottaro” e gli ha detto che “i tipi così lei li sgama ancora prima che aprano bocca”. La partita mediatica, insomma, sembrava essere stata vinta da lei, se non fosse che Corona ha continuato a condividere stories e foto sui social minacciando di far venire fuori ‘la verità’.

Mario Balotelli difende Ilary Blasi e Totti: ecco come

In questo clima di tensione, dunque, gli amici e i sostenitori dei rispettivi schieramenti si fanno sentire. Tra i personaggi famosi troviamo anche l’attaccante del Nizza e della nazionale italiana: è sui social che Mario Balotelli difende Ilary Blasi e l’ex capitano della Roma.

Sfruttando il suo seguitissimo canale Instagram e le stories – le foto e i video temporanei che durano 24 ore – pubblica una caricatura della coppia di sposi che ‘marca stretto’ un Fabrizio Corona molto contrariato: ‘Io sto dalla parte di Ilary‘.

La decisione di Corona e la reazione del web

Nel frattempo, l’ex di Belen e Nina Moric ha scatenato i suoi follower e ha invitato tutti a smettere di seguire la presentatrice del GF Vip sui social perché “non è una signora come Barbara d’Urso”. Per questo motivo la bacheca della Blasi si è cominciata a riempire di critiche, insulti e, in qualche e caso, vere e proprie ramanzine. Ma alcune sono destinate ad entrambi i litiganti: “Io non patteggio per nessuno, ciò non toglie che siete entrambi due caciottari. Io sono anni che non guardo la tv, ma immagino la vergognosa figuraccia pubblica che entrambi avete fatto. Ma cosa siete dei bambini ritardati che giocano a farsi la guerra? Cosa insegnate ai vostri figli se i bambini immaturi dimostrate di essere proprio voi.“