Le audizioni sono cominciate col botto: Massimo Ferrero verso Ballando con le Stelle 2018. Le indiscrezioni raccolte da Blogo vogliono il presidente della Sampdoria in lizza per la prossima edizione del celebre talent show a passo di danza di Rai 1.

I primi provini per la stagione numero 13 del programma sono iniziati in questi giorni dopo la trionfale tournee canadese delle scorse settimane.

Milly Carlucci sta infatti esportando il format al di fuori dei confini italiani. I ballerini che l’hanno seguita in America sono Simone Di Pasquale, Samuel Peron, Stefano Oradei, Maykel Fonts, Samanta Togni (la più gettonata su internet), Alessandra Tripoli, Sara Di Vaira e Veera Kinnunen. Rientrata in Italia, la conduttrice ha cominciato a vagliare una lista di papabili concorrenti.

In testa ci sarebbe proprio Ferrero. Romano, classe 1951, il patron della Samp vive e lavora nell’ambiente dello spettacolo fin da bambino. “Er Viperetta” – nomignolo nato sui set dove dava fastidio a parecchie persone con la sua schietta sincerità – ha iniziato la carriera in produzione appena diciottenne. Amico di Giuliano Gemma, assistente di Risi e Fellini, Comencini e Monicelli, nel 1996 ha fondato la Blu Cinematografica. Con la sua società ha prodotto film come Libero burro di Sergio Castellitto, La carbonara di Gigi Magni e Il dolce rumore della vita di Giuseppe Bertolucci. Fra i collaboratori della casa in tempi recenti ci sono stati Ricky Tognazzi e Simona Izzo, Francesco Venditti e Claudia Gerini. La sua grande passione per il cinema si è poi consacrata con l’acquisizione delle sessanta sale cinematografiche che costituiscono il Ferrero Cinemas Group.

Vulcanico e dissacrante, focoso e incosciente, Ferrero promette scintille. Se sarà ufficializzato nel cast, risate e spettacolo – come accade ogni volta che è ospite di trasmissioni tv, sportive e non – saranno assicurate.

Dopo il trionfo di Oney Tapia, per ora c’è soltanto una certezza: la prossima edizione di Ballando con le Stelle non inizierà a settembre, bensì a partire dal 2018. Subito dopo il Festival di Sanremo.