Il ‘toto-presentatore’ continua, dopo un altro giro di giostra pare che le previsioni si siano di nuovo assestate: vedremo Massimo Giletti a la 7, alla Rai o Mediaset?

Massimo Giletti a La 7: la accendiamo?

E come direbbe Gerry Scotti nel suo celebre quiz a premi – lo stesso format che ha ispirato il grande Danny Boyle nel suo film ‘Slumdog Millionaire’: “La accendiamo questa risposta”? Il destino del presentatore dell’arena, infatti, sembra sempre più incerto che mai. Gli ultimi aggiornamenti davano per carto Giletti fuori dalla Rai, dopo che il direttore Orfeo si era visto rifiutare l’offerta.

Come molti sanno, infatti, durante l’ultimo consiglio di amministrazione dell’azienda di Viale Mazzini è stato annunciato ufficialmente la fine de l’Arena: al suo storico presentatore, però, erano state offerte 12 prime serate il sabato sera e una serie di reportage in collegamento con fronti italiani sparsi nel mondo.

Questa la proposta che sembra essere caduta nel vuoto. In compenso, nelle ultime ore è stato confermato che rivedremo Massimo Giletti a la7, contratto in via d’arrivo e comunicazione ufficiale pronta per essere diffusa. Secondo le prime indiscrezioni – a cura di Dandolo e del suo Dagospia – il presentatore dovrebbe passare alla rete di Urbano Cairo per condurre un programma tutto suo il venedì sera.

L’ex presentatore de l’Arena tornerà a lavorare con uno dei suoi primi maestri ai tempi di Mixer (1988)

Molte le facce amice che il conduttore ritroverà nell’emittente: tra questi Gianni Minoli, con il quale circa 30 anni fa, nell’88, ha mosso i suoi primi passi in Rai. Ve lo ricordate il programma Mixer? Giletti ha collaborato come giornalista per ben sei anni. E adesso i due vecchi ‘colleghi’ si ritroveranno di nuovo sotto lo stesso ‘tetto lavorativo’. Saggia scelta per il presentatore? O ha fatto male a rifiutare l’offerta di Mario Orfeo? Lo scopriremo durante i nuovi palinsesti La7 2017-2018!