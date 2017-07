70 CONDIVISI Condividi Tweet

Pensavamo di essere giusti all’ultimo episodio dell’appassionante saga “iDove andrà Massimo Giletti quest’anno?”, e invece è spuntata una nuova, sorprendete pista: Massimo Giletti a La7. La trattativa sarebbe attualmente quasi finalizzata, nonostante i palinsesti dell’emittente fossero stati apparentemente chiusi e già dichiarati alla stampa nazionale.

Cambiano le carte in tavola: si parla sempre più concretamente di Massimo Giletti a La7, ecco perché

A raccontare questo nuovo sviluppo di trama è Novella 2000, che sulle sue pagine traccia il futuro del celebre volto de l’Arena durante la prossima stagione televisiva, dando una svolta insolita alle ultime voci che, in realtà, non lo vedevano ancora impegnato con nessuna rete in particolare.

Pare invece che, lunedì 17 luglio, come dice la rivista, il presentatore si sarebbe recato nell’ufficio stampa a Milano per un incontro di ben tre ore dal quale sarebbe riemerso con un grande sorriso sulle labbra, segnale che evidenzierebbe non solo il progetto di portare Massimo Giletti a La7, ma anche una maggiore libertà autoriale rispetto ai suoi programmi.

Come la prenderà la Rai, dato che si parla di un format in tutto e per tutto simile alla sua Arena, cancellata proprio a causa di ‘questioni di linea editoriale’ ? Quel che per ora pare certo è che i rapporti tra l’emittente nazionale e il presentatori sono definitivamente conclusi, e l’ipotesi che La7 possa aver deciso di dargli molta più carta bianca lo avrebbe allettanto non poco.

La7 è la nuova Rai, tra Giletti, Gazebo e Floris

Così, racconta Novella2000, Giletti lascerà ufficialmente Viale Mazzini e andrà a prendere posto al fianco di professionisti come Lilli Gruber, Giovanni Floris, Enrico Mentana, Giovanni Minoli e Corrado Formigli. Considerato il recente acquisto anche della squadra di Gazebo, sul web si diffonde sempre di più il giudizio che La7 stia diventando, ormai, la nuova Rai!

