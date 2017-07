107 CONDIVISI Condividi Tweet

Massimo Giletti a Mediaset è più che un’ipotesi. Almeno secondo Alberto Dandolo, che su Dagospia sgancia la bomba dell’estate. Il futuro del conduttore è il vero tormentone che sta caratterizzando l’avvio della nuova stagione televisiva.

Mollato dalla Rai, che punterà ad un’informazione meno “urlata” e “spettacolarizzata” (parola del direttore generale Mario Orfero), il presentatore torinese è al centro di voci continue.

Dopo il suo addio all’Arena, era arrivata la clamorosa ipotesi di un passaggio a La7. “Qui Massimo Giletti troverebbe il giusto spazio per le sue inchieste giornalistiche, come quelle che proponeva con L’Arena su Rai 1 e che davano tanto fastidio”, ha detto Urbano Cairo a Novella 2000. Salvo poi smentire ogni ipotesi di trattativa.

Il colpo di scena è delle ultime ore e vuole Giletti addirittura vicino a Mediaset. D’altronde alcuni rumors erano già trapelati. Il conduttore e Barbara D’Urso insieme in uno dei programmi di punta del pomeriggio di Canale 5. Un vero e proprio smacco alla Rai, una concorrenza diretta e spietata alla rinnovata Domenica In di Cristina Parodi.

Massimo Giletti a Mediaset? Ecco l’indiscrezione

“Mistero fitto sul passaggio di Max Giletti alla domenica di Mediaset”, scrive Dandolo su Dagospia. “Se passaggio sarà, lo vedremo sugli schermi a partire da gennaio. Il conduttore, qualora la trattativa dovesse andare in porto, sarà al timone della prima parte di Domenica Live”.

Sarebbe un colpo incredibile per l’ammiraglia del Biscione, che risolleverebbe i paludati palinsesti 2017/2018. Canale 5 si garantirebbe in un sol colpo i due show di punta della domenica pomeriggio. Prima il talk tutto cronaca, politica e costume che alla Rai portava ottimi ascolti e introiti pubblicitari. Poi il segmento rosa, fatto di gossip, spettacolo e leggerezza, guidato ancora da Barbara D’Urso. Non resta altro da fare che attendere gli sviluppi di questa intricata, infinita e sfiancante vicenda.