Massimo Giletti attacca Domenica In e la rinnovata formula del programma di Rai1. Il conduttore, intervistato da Massimo Giannini su Radio Capital, è tornato sul suo allontanamento da Viale Mazzini, levandosi qualche sassolino dalla scarpa.

Il giornalista rifarà L’Arena a La7: il programma, prodotto da Fremantle Media, sarà in onda entro la fine di ottobre. “Ci sarà ancora molto da lavorare”, ha spiegato. “La Rai mi aveva offerto di fare il varietà, io sono andato a La7 perché non volevo fare il varietà. Quale ospite vorrei alla prima puntata? Renzi è interessante sempre, è il più leader di tutti. Può piacere o meno, ma è un leader vero del partito”.

Dopo aver spiegato perché ha lasciato la Rai, Giletti è tornato sulla questione con il dente a dir poco avvelenato. “Perché la Rai si è privata di uno che faceva più di quattro milioni? Non è la Rai, io per la Rai provo solo amore, qui è un direttore generale che ha fatto una scelta e non credo che il direttore di Rai1, che i vertici di Rai1, fossero d’accordo. Qui c’è un direttore generale che ha fatto una scelta che ha definito editoriale: andrebbe chiesto a lui perché, ma non per sentirsi dire banalità come ‘non amo l’informazione-spettacolo’: avrebbe dovuto dire la verità vera”

L’affondo è poi per le novità di Domenica In 2017-2018: “La Rai si è data da sola un colpo basso. Io aspetterò quello che succede da domenica, e poi qualcuno dovrà rispondere di queste cose, perché la Rai è un bene pubblico e si paga il canone. Tra le 12 e le 16 dovranno fare più del 21% (L’Arena in realtà faceva il 16% di media, arrivava al 21% soltanto tra le 14 e le 15, ndr)”.

Infine Giletti ha avuto qualcosa da obiettare anche su Fabio Fazio e il suo stipendio: “Storicamente nessuno di noi conduttori ha mai avuto quattro anni di contratto, ci sono delle diversificazioni. Come mai un conduttore può produrre il programma… Sono questioni molto particolari, al di là della bravura indiscutibile di Fazio, per cui parla la sua storia. Sono anomalie decise da un direttore generale che si assume le sue responsabilità. Poi qualcuno si dovrà chiedere perché a qualcuno sì e a qualcun altro no”.