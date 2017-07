330 CONDIVISI Condividi Tweet

Massimo Giletti dà l’addio all’Arena. In occasione dell’ultima puntata della versione estiva del programma, il conduttore ha salutato in diretta il suo pubblico. In maniera definitiva? Le sue parole sono state piuttosto stringate, amare e sibilline.

D’altronde la sua permanenza in Rai è il caso dell’estate televisiva. Dove andrà Massimo Giletti è la domanda più gettonata dallo scorso maggio. La trattativa per il passaggio a La7 sarebbe quasi finalizzata, sostengono in molti.

Resta il fatto che la chiusura dell’Arena rappresenta un danno economico per Viale Mazzini. A fronte di una trasmissione dai costi piuttosto bassi, lo show della domenica pomeriggio garantiva una raccolta pubblicitaria – fra spot e promozioni – pari a 7 milioni e mezzo di euro. Ma non solo. Il contratto di Giletti non era così esoso come quelli di Fazio, Conti e Clerici. Inoltre i pagamenti sono stati bloccati a tutti i collaboratori, che non vengono saldati da maggio. Riuscirà nell’impresa la nuova Domenica In di Cristina Parodi?

Nonostante i buoni propositi del direttore generale Mario Orfeo, il motivo della cancellazione del programma sembra risiedere altrove. L’informazione Rai sarà “meno urlata”, non dovrà essere spettacolarizzata. Stop alle trasmissioni populiste e retoriche. “Vogliamo raccontare le bellezze dell’Italia, quelle che il mondo ci invidia”, ha dichiarato il dg alla presentazione dei palinsesti Rai 2017-2018.

Massimo Giletti dà l’addio all’Arena: le sue parole

In questo contesto, non c’è spazio per il talk di Giletti. L’offerta Rai resta la stessa: dodici prime serate di sabato dedicate alla musica e una serie di reportage dai luoghi caldi del mondo.

Ricordando Gianni Boncompagni, il conduttore ha chiuso l’edizione estiva senza lanciare messaggi particolari. “Noi ci fermiamo qui”, ha sottolineato. “Noi ci vediamo”, ha poi aggiunto, con un gesto della mano come a dire da qualche parte, in qualche modo. Un arrivederci a questo format, non un addio. È stata davvero l’ultima volta in casa Rai? La puntata è disponibile su RaiPlay.