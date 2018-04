250 CONDIVISI Condividi Tweet

Massimo Giletti e la mafia dei pascoli, un argomento al centro di Non è l’Arena da diverse settimane. Il talk show di La7 si sta occupando da tempo delle famiglie di Cosa Nostra che da decenni hanno messo le mani su migliaia di ettari di terreno pubblico riuscendo a guadagnare milioni di euro. E di tanti imprenditori onesti che stanno denunciando la criminalità organizzata. Nel corso dell’ultima puntata della trasmissione, però, il conduttore si è lasciato andare ad un amaro sfogo su questa vicenda.

Massimo Giletti e la mafia dei pascoli: lo sfogo in diretta

La presa di posizione di Giletti è stata netta e personale. Rivolgendosi alle telecamere prima di lanciare un servizio, il giornalista ha sbottato. “C’è un altro imprenditore calabrese, che ha detto: ‘Io sono andato a chiedere aiuto alla ‘ndrangheta’. E anche lui adesso è sotto scorta”, inizia a raccontare Giletti. Che poi si interrompe: “Io mi sono rotto le palle, lo dico veramente, di avere le persone perbene sotto scorta in una parte del nostro territorio. E qualcuno che è ai vertici di questo Stato non può far finta di niente. Perché le persone perbene non ce la fanno più”.

Oltre alla testimonianza di Bruno Bonfà, l’imprenditore calabrese che subisce l’invasione nella sua proprietà delle cosiddette vacche sacre, Non è l’Arena ha ospitato in collegamento anche don Giacomo Panizza di Progetto Sud. In studio erano presenti anche Nunzia De Girolamo e Salvatore Battaglia, giovane di Mezzojuso.

Massimo Giletti: La7 e l’antimafia

“Ieri sera – ha aggiunto Giletti – ho ricevuto una telefonata a mezzanotte da un imprenditore calabrese che mi ha detto: ‘Massimo, non ce la faccio più. Non ce la faccio più a reggere. Lo faccio e l’ho fatto in questi anni per i miei operai, ma non ce la faccio più. Ho dovuto mandare via la mia famiglia, mia moglie e miei figli per salvare almeno loro’. Ma che Paese è questo che fa finta di nulla?”.

Il duro sfogo di Giletti arriva dopo la litigata con Italo Bocchino sul tema dei vitalizi ai parlamentari e l’intervista con le sorelle Napoli di Mezzojuso che ha sollevato non poche polemiche. La puntata di Non è l’Arena di domenica 22 aprile è disponibile sul sito di La7.