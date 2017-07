335 CONDIVISI Condividi Tweet

La telenovela dell’estate sembra essere arrivata al suo epilogo: Massimo Giletti fuori dalla Rai. A darne notizia è stato il direttore generale Mario Orfeo, nel corso del Cda tenutosi giovedì 27 luglio 2017.

La scelta di Viale Mazzini dovrebbe essere quella definitiva. Non una decisione assoluta in verità, piuttosto la naturale conseguenza al silenzio dietro a cui si è trincerato il conduttore.

L’offerta Rai a Giletti per non mollare la tv di stato era stata chiara fin da subito. Dodici prime serate di sabato dedicate alla musica e uno spazio dove poter proseguire il suo lavoro d’inchiesta. Ovvero una serie di reportage dai luoghi caldi del mondo da mandare in onda nell’estate del 2018.

Una proposta che evidentemente aveva il sapore del risarcimento dopo la cancellazione dell’Arena. D’altronde Orfeo era stato chiaro fin da subito presentando i palinsesti Rai 2017-2018. L’informazione del servizio pubblico sarà “meno urlata”, non dovrà essere spettacolarizzata. Stop quindi alle trasmissioni populiste e retoriche. Anche se il contenitore domenicale era capace di ottenere grandi ascolti – media del 20% di share – e quasi 7 milioni di euro di entrate pubblicitarie.

Massimo Giletti fuori dalla Rai: le parole del dg Orfeo

Il giornalista torinese non è stato soddisfatto dall’alternativa. Come riportato dal Fatto Quotidiano, il punto di vista di Orfeo espresso ai consiglieri Rai è stato chiaro ed esplicito. “Davanti a questa offerta Giletti non ci ha fatto sapere più nulla”, ha dichiarato il dg. “Quindi, per quanto ci riguarda, la proposta è scaduta”.

Insomma, il divorzio è quasi ufficiale. Il futuro professionale del conduttore sembra essere altrove. Il Fatto, come già anticipato nei giorni scorsi, vuole Giletti a Mediaset. Su richiesta specifica di Piersilvio Berlusconi. I vertici di Canale 5, infatti, avrebbero intenzione di affidargli Domenica Live, in tandem con Barbara D’Urso, a partire da gennaio 2018.