Massimo Giletti lascia la Rai? Lo sfogo in diretta

L’atmosfera è quella di un ‘fuggi fuggi’ generale, neanche fosse la sirena d’allarme del Titanic che avverte che la nave sta per affondare: da quando la Rai ha ipotizzato la riduzione di alcuni compensi, sempre più nomi stanno cominciando a vacillare, lo conferma la dichiarazione in diretta TV che suggerisce che Massimo Giletti lascia la Rai.

Dopo il misterioso tweet di Fabio Fazio – che in seguito si è giustificato dicendo che il suo cachet è ampiamente giustificato ai guadagni che fa arrivare all’azienda – anche il presentatore de l’Arena ha lanciato intendere che è pronto a fare le valigie.

Durante il faccia a faccia con Antonella Clerici, al termine di quella che sembrava quasi una confessione tra due amici, il conduttore si è congedato così: ‘Arrivederci al prossimo anno, chissà quando chissà dove. Non so se resterò in Rai. Il mio futuro è incerto’. Un saluto che sembra suggerire quasi per certo che Massimo Giletti lascia la Rai. Il motivo di questo ‘futuro incerto’, però, non sembra essere interamente imputabile alla manovra dell’azienda – che sta provando a stabilire un tetto massimo di 240mila euro all’anno per i presentatori super vip come Fabio Fazio, Antonella Clerici e Carlo Conti, Flavio Insinna, Bruno Vespa, Piero e Alberto Angela, Amadeus – ma anche alle informazioni poco chiare relative al destino del direttore Antonio Campo Dall’Orto.

Il sospetto che Giletti ha voluto condividere con il pubblico

Lo sfogo è avvenuto durante l’ultima puntata dell’Arena, all’alba della fine del contratto di Giletti: ‘Cosa farò? Non lo so’, dice il conduttore, mentre ricorda in diretta TV quanto ha dato all’azienda, e quanto siano stati sempre meritevoli i suoi dati ascolti anche in prima serata. Il “messaggio subliminale” che sembra nascondersi dietro le parole del presentatore è che sembra che i dirigenti non hanno più la stessa fiducia di prima verso i conduttori…