Massimo Giletti lascia la7? Il suo nome nei palinsesti 2018-2019 è presente, tuttavia la sua ultima intervista all’Avvenire ha svelato qualche pensiero (forse nostalgia?) del presentatore, soprattutto guardando alle sue spalle…

Massimo Giletti lascia la7? La strana risposta del presentatore e la nostalgia di ‘mamma Rai’

“Ci penso sempre e quando passo a Viale Mazzini non posso fare a meno di alzare lo sguardo verso quelle finestre. Provo un sentimento strano, un misto di amarezza e di amore. Amarezza perché ho provato sulla mia pelle che basta una persona per decidere cosa deve succedere a un conduttore con ventisette anni di azienda alle spalle senza che nessuno muova un dito. Amore per le tante persone con cui ho lavorato, quel mondo lo porto dentro di me“.

Non è per questa nostalgia che Massimo Giletti lascia la7, ovviamente, però di certo qualche riflessione c’è: “Vuole sapere se penso di tornare in Rai? Le rispondo con le parole di Urbano Cairo che ha detto: ‘Per Giletti è pronto un contratto di cinque anni ma non credo che lo firmerà’. Sono ancora un uomo di sentimenti e sono contento di provare emozioni. La Rai è la mia casa, ho sempre rifiutato tutte le altre proposte che mi sono arrivate quindi… boh!“.

Un ultimo pensiero, poi, al suo amico Fabrizio Frizzi: “Fabrizio era un ragazzo pulito, trasparente, era così come lo si vedeva. Il ricordo più bello che ho di Fabrizio è quello di noi due seduti su una panchina in viale Mazzini, di fronte alla Rai. Per lui era un momento complesso, aveva avuto problemi con l’azienda e andava in onda su Raitre. Gli dissi: “Non ti preoccupare, andremo avanti lo stesso. Faremo tante cose belle e tra dieci anni ci ritroveremo su questa panchina”. Fabrizio ed io siamo cresciuti insieme, conoscevo le sue amarezze, anche quelle dell’ultimo periodo, e non mi è piaciuto vedere alcune persone strapparsi le vesti ai suoi funerali. Non tutti erano suoi grandi amici come si sono mostrati. Purtroppo è la natura dell’uomo, non possiamo far altro che perdonare”.