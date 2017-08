540 CONDIVISI Condividi Tweet

Massimo Giletti rifarà L’Arena a La7. Finito fuori dalla Rai, il conduttore ha confermato pubblicamente il suo addio a Viale Mazzini e il passaggio alla rete di Urbano Cairo. In un’intervista al Corriere della Sera, il giornalista torinese ha anche svelato alcuni retroscena su ciò che è accaduto con i vertici Rai.

“Per me chiudere L’Arena sarebbe stato abdicare alla dignità”, ha spiegato. “Fare altri programmi voleva dire comprare il mio silenzio. Con grande dolore, non ho potuto accettarlo”.

“Viale Mazzini è casa mia”, ha ammesso con un velo di tristezza. Proprio per questo motivo dal dg Mario Orfeo si aspettava un trattamento diverso. “Evidentemente il direttore generale, che ha la piena libertà di scegliere la propria linea editoriale, ha ritenuto che il successo di un programma seguito da quattro milioni di spettatori, con oltre il 22% di share dalle 14 alle 15, non bastasse per essere riconfermato. Evidentemente L’Arena è un programma scomodo”.

La notizia della cancellazione del suo talk gli è arrivata all’improvviso. Giletti aveva un accordo con l’ex dg Antonio Campo Dall’Orto e il direttore di Rai 1, Andrea Fabiano. Fatto saltare all’ultimo dal nuovo direttore generale. “Non addosso colpe a Mario Orfeo: pensavo fosse un amico ma evidentemente ci sono ruoli e situazioni che cambiano gli uomini, li inaridiscono. L’ho visto il lunedì successivo e mi ha detto: chiudo L’Arena, e basta, così ho deciso. Adducendo una scusa che mi fa sorridere: cioè che la gente, la domenica pomeriggio, deve rimanere tranquilla”.

Massimo Giletti rifarà L’Arena a La7

Ora la nuova avventura dell’anchorman si chiama La7: si ipotizza per lui un impegno infrasettimanale, probabilmente al mercoledì o al venerdì sera. “Qualcuno sperava che non andasse più in onda perché, dicono, dava molto fastidio. Ma L’Arena è la mia creatura professionale, l’ho fatta nascere, l’ho modellata. Ho scelto La7 perché ho capito che era lì la strada per dare continuità a questa esperienza”.