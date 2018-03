1.8k CONDIVISI Condividi Tweet

Mentre cambiano i palinsesti della Rai a seguito del triste lutto che ha scosso l’Italia, arriva una malinconica dichiarazione di Massimo Giletti su Fabrizio Frizzi: a quanto pare, il presentatore di Non è l’Arena è uno degli ultimi ad aver sentito realmente l’amatissimo volto del piccolo schermo, e ad essersi accorto che qualcosa non andava…

Massimo Giletti su Fabrizio Frizzi: “Ho dedicato a lui il mio monologo: sapevo che non sarebbe arrivato all’estate”

Tra i colleghi che in queste ore lo stanno ricordando commossi, spunta anche un suo grande amico, di recente passato a La7 con le idee ben chiare. Ricordate il monologo con cui ha esordito sulla nuova rete?: “Sono un giornalista, non faccio varietà. Quando uno entra in una tempesta non sa neanche se riesce a uscirne vivo. Quel giorno di mezza estate, quando il dg della Rai mi ha convocato per dirmi che volevano chiudere per sempre l’Arena e mi proponeva di fare il varietà, io non ho potuto fare altro che sbattere la porta e andare via. Ero conscio che sbattere quella porta sarebbe stato chiudersi tante opportunità. Ma ho riavvolto nella memoria tutto quello che avevo vissuto all’interno di un’azienda che amavo. Ho incontrato in quegli attimi i volti di tante persone, anche quelli che voi non conoscete. Ho pensato agli amici, ne cito due: Lamberto Sposini e Fabrizio Frizzi.”

Le parole di Massimo Giletti su Fabrizio Frizzi, una volta appresone la tragica dipartita, sono state queste:

“Questa mattina sono stato a dargli l’ultimo saluto alla camera ardente – ha confidato a FanPage – È andato avanti a lavorare senza far pesare a nessuno il dolore profondo di sapere che la vita per lui era un arco molto più breve di quello che tutti noi potessimo immaginare“.

I retroscena tra i due amici: “Ci siamo sentiti pochi giorni fa, ecco cosa mi ha detto”

“Lui era così, uno dei pochi a essere così – ha continuato il presentatore di Non è L’Arena – era quello che appariva con la sua ingenuità, la sua fanciullezza, la sua serietà e la sua professionalità. Nel 1996 conducevo Telethon per la prima volta. Era un esordio molto importante per me che ero giovanissimo, mentre lui era già un conduttore affermato. Durante la fotografia di rito per la stampa, dove c’erano tanti nani e ballerine della tivù che sgomitavano per starmi vicino, lui si mise dietro. Questo era Fabrizio: uno perbene, cosa rara in questo mondo. Molto spesso ha anche pagato per questo. Però la gente lo amava e lo ama ancora”.

Ed ecco il segreto che nessuno sapeva: “Ci siamo sentiti anche pochi giorni fa, ci sentivamo sempre, soprattutto in questo periodo […] Io sapevo la verità. Sapevo che Fabrizio non sarebbe arrivato a quest’estate. In quel monologo c’era lui che mi scrisse proprio quella mattina un messaggio, che ogni tanto andavo a rivedermi e lo farò anche oggi, perché era di una dolcezza infinita“.