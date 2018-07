0 CONDIVISI Condividi Tweet

In una recente intervista al settimanale In Famiglia, Massimo Giletti umilia Fabio Fazio e il suo Che Tempo che Fa. Il riferimento è chiaro: gli ascolti di Non è l’Arena su La7 sono stati vincenti la sera degli spogli elettorali. Le sorti del Paese erano appese sul filo del rasoio e il popolo italiano necessitava di approfondimenti e informazione.

Massimo Giletti umilia Fabio Fazio: “Altro che nani e ballerine…”

Con la spending review i rapporti di Giletti con la Rai sono andati ad inasprirsi sempre più ed è stato questo il motivo che ha spinto il conduttore a fondare il suo programma presso la rete di Urbano Cairo. Oggi il presentatore fa un bilancio di com’è andato il suo anno di lavoro confrontandolo a quello di Fazio, che si è rivelato un vero flop, e non nasconde la sua soddisfazione.

Ecco le parole di Giletti al riguardo: “Il momento in cui ho sentito di aver svoltato è stato quando abbiamo battuto Rai 1 e Fabio Fazio, non tanto per un orgoglio personale, quanto perché in quella sera politicamente drammatica per il nostro Paese, con il nostro successo si aveva la conferma assoluta che La7 è una Tv di Servizio Pubblico. Chi ci cercava quella notte voleva essere informato, anche chi paga un canone non voleva seguire ‘nani e ballerine’ che saltellavano su Rai 1 ma desiderava capire come sarebbe finito lo scontro tra il Quirinale e il duo Salvini-Di Maio“.

Giletti torna in Rai? Urbano Cairo: “Lui resta con noi”

Massimo Giletti torna in Rai? Urbano Cairo smentisce in prima persona la notizia: “Giletti stava pensando di andarsene? No, resta con noi e abbiamo un rapporto talmente buono che stiamo pensando di fare un ragionamento più a lungo termine. La sera della domenica ha triplicato gli ascolti, si è preso un grosso rischio. Poi su La7, oltre a Non è l’Arena, Giletti condurrà altri appuntamenti speciali come Gazzetta Awards“. Insomma, si prospetta un anno ricco di impegni (e soddisfazioni) per il conduttore di punta di La7.