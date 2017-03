4 CONDIVISI Condividi Tweet

Hanno tranquillizzato tutti i fan le parole di Massimo Lopez dall’ospedale dopo l’infarto. L’attore, colto da un malore mentre era in scena sul palcoscenico del Teatro Impero di Trani e ricoverato d’urgenza all’ospedale “Bonomo” di Andria, ha voluto ringraziare chi gli ha mostrato vicinanza in un momento così delicato. “Sono in netto miglioramento, mi hanno emozionato le infinite testimonianze di affetto” ha detto in un video postato sulla sua pagina Facebook.

L’ex Trio era già intervenuto in diretta durante Storie vere, la trasmissione condotta da Eleonora Daniele su Rai1. “Ero io quello affacciato alla finestra, ho fatto il saluto con una mano e la banana” ha commentato scherzosamente al telefono. “Sto meglio, approfitto per ringraziare tutti. Qui in questo ospedale sono stati fantastici, mi stanno viziando… Il momento brutto è passato. Io sono stato bravo ad accorgermi del problema e adesso siamo in attesa di migliorare sempre di più”.

Il video di Massimo Lopez dall’ospedale dopo l’infarto

Lopez sta meglio, come hanno assicurato i sanitari che lo tengono in cura. “Sta bene, i valori sono monitorati minuto per minuto. Non ha mai perso il buonumore” hanno dichiarato i medici. È un paziente davvero speciale Massimo. “Ringrazio voi e anche l’equipe medico infermieristica straordinaria. Il pericolo è passato e sto già molto meglio” dice l’attore: ecco il video pubblicato su Facebook.