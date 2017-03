261 CONDIVISI Condividi Tweet

Un forte dolore al petto mentre era sul palcoscenico, poi la corsa in ospedale: Massimo Lopez ha un infarto in scena durante lo spettacolo che porta al Teatro Impero di Trani nell’ambito della rassegna “Jazz & dintorni” e se la cava grazie alla sua prontezza. L’attore, 67 anni, celebre per aver dato vita al Trio con Tullio Solenghi e Anna Marchesini dal 1982 al 1994, si è sentito male all’improvviso nella serata di venerdì, poco prima di iniziare una delle sue famose imitazioni, quella dell’ex premier Silvio Berlusconi.

Resosi conto del malore, Lopez ha chiesto scusa al pubblico dicendo di non sentirsela di continuare ed è uscito di scena andando direttamente nei camerini con i suoi collaboratori. L’ambulanza è intervenuta subito e l’attore è stato portato in ospedale. “È stato bravo perché da quel momento, in 30 minuti, è stato soccorso, trasferito ad Andria e sottoposto ad angioplastica” ha spiegato il direttore sanitario dell’ospedale “Bonomo” di Andria, Stefano Porziotta.

Massimo Lopez ha un infarto in scena: ecco come sta

“Noi abbiamo fatto solo il nostro dovere, Massimo è stato fortunato ma si è comportato da grande professionista e ha collaborato dall’inizio alla fine” ha detto uno dei quattro componenti dell’unità del 118 a la Repubblica. Adesso Lopez è in osservazione nel reparto di Cardiologia: le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni e nelle prossime ore potrebbe essere trasferito in un centro di riabilitazione. Anche il nipote dell’artista, Gabriele Lopez, ha rassicurato i tantissimi fan che sono in ansia per l’attore. Insomma, la paura è passata.