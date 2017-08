1 CONDIVISI Condividi Tweet

Ci siamo, l’alta stagione estiva sta per volgere al termine, mentre una nuova stagione televisiva sta per ricominciare: uno degli argomenti più dibattuti all’alba dei palinsesti Rai 2017-2018 è la presenza di Massimo Ranieri a Saremo 2018. E no, non come cantante…

Toto-Sanremo, spunta il nome di Massimo Ranieri a Sanremo 2018 insieme ad una celebre presentatrice italiana

La lunga lista dei presentatori di Sanremo fino ad ora si è arricchita di una fantasiosa varietà di candidati: da Fiorello e Bonolis (che pare abbiano rifiutato) a Mika (che prima ha smentito, poi ha espresso il suo favore alla proposta, e poi ha definitivamente cancellato ogni traccia di speranza con un comunicato ufficiale) passando per Fabrizio Frizzi e Carlo Conti, che invece accetterebbero di buon grado.

Adesso, però, si sta aprendo un nuovo scenario, quello della presenza del grande cantautore Massimo Ranieri a Sanremo 2018, non come cantante in gara ma – per la prima volta nella storia della kermesse – in veste di presentatore: dopotutto, il mitico artista è la star di moltissimi one-man show che da decenni affascinano migliaia di spettatori in tutto il paese: vi dicono niente gli spettacoli ‘Canto perché non so nuotare’, ‘Tutte donne tranne me’ e ‘Sogno o son desto’?. Che possa essere una scelta apprezzata da parte del pubblico?

Non solo Massimo Ranieri: la conduttrice di Sanremo 2018 potrebbe essere un volto noto del piccolo schermo, ecco chi

Al suo fianco, si parla di un volto familiare del piccolo schermo: Antonella Clerici, che pare si stia godendo le sue vacanze tra boschi, montagne, agriturismi e piscine con la sua adorata Maelle.

In attesa di conferma dell’ipotesi di questa inedita coppia di conduttori – notizia messa in circola in questi giorni di metà agosto dall’Agi, Agenzia Giornalistica Italiana – la domanda sorge spontanea: ci sarebbe alchimia tra i due presentatori? E soprattutto: vi piacerebbero insieme?