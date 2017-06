0 CONDIVISI Condividi Tweet

Matilde D’Errico conduce Amore criminale al posto di Asia Argento. È stata questa una delle novità più clamorose annunciante durante la presentazione dei palinsesti Rai 2017-2018. Al timone della prossima edizione del programma di Rai 3, ci sarà l’ideatrice, autrice e regista della trasmissione.

Una scelta naturale ed inevitabile dopo il traumatico divorzio da Barbara De Rossi e il calo d’ascolti con Argento. D’Errico, nata a Venosa, in provincia di Potenza, nel 1971, è la creatrice del format insieme a Maurizio Iannelli.

Lavora da anni come autrice televisiva e regista. È inoltre tra i fondatori della Bastoggi Docu&Fiction, società di ideazione, sviluppo e realizzazione di soggetti e sceneggiature per il cinema e la tv. Dal 2016 è autrice e regista della trasmissione Frontiere con Franco Di Mare. Inoltre, ha lavorato anche a Il Borgo dei Borghi, Kilimangiaro, Questioni di famiglia, I soliti sospetti e Liberanti.

Nel 2014, ha pubblicato per Einaudi L’amore criminale, libro che racconta storie vere di abusi e violenza. Senza morbosità e senza retorica, la nuova edizione del programma continuerà a far parlare i fatti. Un vero e proprio impegno civile, come ha raccontato in un’intervista a Blogo. “Le storie che noi raccontiamo sono degli archetipi in cui tante donne possono riconoscersi”, ha detto.

Matilde D’Errico conduce Amore criminale

Storie di donne che, credendo di aver trovato l’amore, sono andate incontro alla morte. “Molte di loro ci dicono che, vedendo le nostre puntate, hanno riconosciuto se stesse in quelle storie e hanno trovato un modo per venirne fuori. E questo dà un senso a tutta la nostra fatica, oltre alla gratificazione di far bene il proprio lavoro”.

Con le nuove puntate al via dal 18 novembre, la trasmissione giungerà al decimo anno di programmazione. Avvalendosi sempre della collaborazione dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, Amore criminale conferma la sua campagna di denuncia contro la violenza sulle donne.

dal 22 luglio ritornano le repliche di #amorecriminale e dal 18 novembre la nuova serie, su #raitre in #secondaserata — Amore Criminale (@AmoreCriminal) 6 giugno 2017