Laura Tangherlini ha sorpreso e commosso tutti: il matrimonio della giornalista di RaiNews è diventato un progetto davvero speciale. Uno dei mezzi busti più popolari dell’informazione televisiva Rai si è sposata. Il marito è il cantautore romano Marco Rò. Per celebrare le nozze, la coppia ha deciso di festeggiare con un emozionante atto d’amore e di solidarietà. Destinatari i tanti piccoli profughi siriani, per lo più orfani, vittime della guerra civile.

Studiosa di lingua e cultura araba, la conduttrice di RaiNews ha realizzato il progetto Matrimonio siriano. Laura e Marco hanno trasformato le loro nozze in un reportage “per dare voce e volto alle tante persone incontrate nei due viaggi in Libano e Turchia a ridosso del nostro matrimonio”. I ricavi del cofanetto (edito da Infinito Edizioni, in uscita a luglio) andranno alle popolazioni di Aleppo e delle altre città devastate dal conflitto.

Il matrimonio della giornalista di RaiNews è emozionante

Tangherlini ha coinvolto nel progetto varie ong, tra cui Terre des Hommes. In particolare, il supporto economico andrà a Momen, orfano di padre che ora vive in Libano con la madre e due dei cinque fratelli. Un bambino affetto da problemi comportamentali dovuti alla perdita del papà e al trauma della guerra. Il sostegno è volto a permettergli gli studi e ad aiutare anche i fratelli.

“Appena sposati siamo saliti su un aereo”, ha raccontato Laura. “Abbiamo impiegato la gran parte dei nostri regali di nozze nell’acquisto ad Antakia di materiale di cancelleria, giocattoli, due rinfreschi con torta e 75 giacconi invernali che abbiamo personalmente portato a Reihanly ai piccoli siriani ospiti di un orfanotrofio e ad altri bimbi accolti in un centro diurno della ong locale Kids for Paradise. Le nostre consegne di aiuti hanno rappresentato dunque anche dei momenti di svago per questi bambini, con colonna sonora due canzoni, scritte a quattro mani con mio marito”.

Tangherlini non è il primo volto dell’informazione tv a far commuovere. Di recente ci avevano pensato la giornalista di TgCom24 Micaela Nasca o Susanna Reid di Good Morning Britain. Ma nel suo caso il risultato è davvero toccante.