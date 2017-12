Matteo Renzi a Che Tempo Che Fa: dopo Berlusconi, arriva il segretario PD

1 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo Luigi Di Maio e Silvio Berlusconi è il turno di Matteo Renzi a Che Tempo Che Fa. Il segretario PD sarà ospite di Fabio Fazio domenica 3 dicembre per dire la sua in fatto di politica, dato che le elezioni 2018 sono molto vicine. Durante la scorsa puntata è stato il Cavaliere a sedere nel salotto di Rai 1, cosa che ha alzato notevolmente lo share del programma.

Matteo Renzi a Che Tempo Che Fa: è clima di campagna elettorale

Durante le ultime ospitate nei vari talk show, Renzi non è stato di grande aiuto agli ascolti televisivi, anzi. Chi sa se da Fazio sarà la stessa cosa, dato che la presenza di Silvio Berlusconi a Che Tempo Che Fa nella scorsa puntata ha attirato una grande fetta di pubblico da casa. In particolar modo, si è registrato uno share del 15%, quasi il 2% in più delle volte precedenti.

Che il Cavaliere abbia grande carisma è risaputo, soprattutto ora che si respira clima di campagna elettorale. L’intervista ha mantenuto toni pacati, anche quando si è giunti ad argomenti scomodi come il conflitto d’interessi e i legami degli alleati con l’estrema destra. Non sono mancati i riferimenti agli altri partiti, come i Cinque Stelle, sempre nel mirino di Berlusconi: “Non hanno competenza, non hanno mai lavorato“. Tra i nomi da candidare, per lui, il primo è Umberto Bossi: “Da candidare assolutamente, se non lo fa la Lega lo facciamo noi”.

Che Tempo Che Fa contro Non è l’Arena

Domenica prossima il segretario del Pd sarà pronto a parlare del suo programma e tour elettorale in cui è attualmente impegnato grazie al treno Destinazione Italia che lo sta portando in giro per il Belpaese. La speranza di Fazio è, molto probabilmente, quella di mantenere gli ascolti alti della scorsa puntata dato che il concorrente di La7, Massimo Giletti, sta catalizzando l’attenzione del pubblico da casa col suo nuovo programma Non è l’Arena.