La foto su Instagram che testimoniava la loro rottura ha fatto il giro del web, ma quali sono le riflessioni del ministro Matteo Salvini dopo Elisa Isoardi? Ospite da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, il politico si è voluto confessare a viso aperto, raccontando il suo stato d’animo rispetto alla fine della relazione.

Matteo Salvini dopo Elisa Isoardi: “Lasciatela in pace, io ormai sono single”

“Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora. Gio Evan. Con immenso rispetto dell’amore vero che c’è stato. Grazie Matteo.”, aveva scritto la presentatrice sotto una foto che li ritraeva insieme. Da allora molti programmi e testate hanno rincorso il Ministro Degli Interni per avere un suo commento, per capire il suo punto di vista.

Ci pensa ‘Carmelita’ D’Urso, la regina del talk show pomeridiani, ad accoglierlo nel suo studio e ad intavolare il discorso “privato”. Ebbene, anche in quel contesto, l’argomento “Matteo Salvini dopo Elisa Isoardi” è stato quasi evitato. Alla fine, però, il politico ha dovuto cedere e ha detto: “Barbara tu sai quanto sono geloso della mia vita privata perché chiedo agli italiani di giudicarmi per il mio lavoro e non per le persone con cui sto. Sì, sono single, ma chiedo ai giornalisti di lasciare in pace me e di farmi fare il Ministro“.

Il messaggio rivolto al pubblico italiano: “Lasciate in pace anche lei, fatela lavorare”

Un ultimo avviso poi è rivolto al pubblico, agli spettatori italiani che seguono La Prova Del Cuoco (alcuni dei quali non hanno mai del tutto accettato il cambio di guardia e la fine della conduzione di Antonella Clerici): “Lasciate in pace Elisa e fatele condurre La Prova del Cuoco, che fa benissimo, senza romperle le scatole“. Un ultimo tentativo, insomma, di proteggere quella che fino a poco tempo fa era la sua compagna.

Intanto Elisa Isoardi cambia look per risollevare le sorti dello show e lancia un messaggio d’affetto ad Anna Moroni per la recente scomparsa della sorella.