Maurizio Costanzo attacca Domenica In e la sua rinnovata gestione. Non c’è proprio pace per Cristina e Benedetta Parodi, travolte dalle polemiche da quando hanno ereditato lo storico programma di Rai 1. Dopo lo stop di una settimana, la trasmissione riprende il 3 dicembre con una nuova formula.

Prima ancora della messa in onda, l’inventore del talk show all’italiana ha voluto dire la sua in merito. Da esperto del settore: è stato il creatore di Buona Domenica e ospite fisso in Rai quando al timone del contenitore domenicale c’era la sua amica Mara Venier.

Costanzo è stato mattatore assoluto questa settimana. Prima è stato furioso con Jeremias e Belen Rodriguez, ospiti al Maurizio Costanzo Show. Poi ha difeso Brizzi dopo il sexgate che ha coinvolto il regista. Come era ampiamente prevedibile, la sua scure ora si è abbattuta sull’esperimento di Cristina e Benedetta Parodi.

Il giudizio del giornalista è davvero impietoso. In un’intervista concessa a Quotidiano Nazionale, Costanzo ha voluto mettere il dito nella piaga, tentando di spiegare il mancato successo della trasmissione delle due sorelle.

Maurizio Costanzo attacca Domenica In

“Nel programma c’è un deficit autoriale che incide su tutto”, ha dichiarato il marito di Maria De Filippi. “Quando si fa un programma ci deve essere un motivo logico, un perché. E a Domenica In non c’è”.

Il conduttore ha additato non soltanto la squadra di autori dello show, ma anche le sue presentatrici. “Da sole Cristina e Benedetta hanno dimostrato di funzionare in tv, insieme ancora no e non è detto che ci riescano”, il suo commento sprezzante. Parole che fanno eco a quelle di Fabrizio Del Noce. L’ex direttore di Rai 1 aveva definito Domenica In “una trasmissione a dir poco deprimente” e “senza capo né coda, senza un filo logico, senza idee” e aveva detto che “se Cristina è una professionista, Benedetta non può fare televisione”.