27 CONDIVISI Condividi Tweet

Cos’ha Maurizio Costanzo contro Celentano? Il celebre protagonista di ‘Segni particolari: bellissimo” e cantante di Una Carezza In Un Pugno sembra essere uno degli ‘acerrimi nemici del presentatore Mediaset. ll quale, alla soglia del suo 80esimo compleanno, ha voluto rivelare il segreto del suo successo (che include anche rivalità e antipatie!).

Maurizio Costanzo contro Celentano e Nanni Moretti: “Sono nemici, mi dispiace”

Dopo la tenera dedica a Maria De Filippi ( “Lei è il più bel dono della mia vita” ), il conduttore de “L’intervista” si è confidato alla redazione de Il Giornale. Una delle prime curiosità è che, da piccolo, la sua ambizione era “suonare la batteria: mi piaceva molto“. Poi la grande passione per il giornalismo:

“Ma non ho mai dubitato su quale sarebbe stata la mia strada. Da ragazzino mia madre mi beccò con un porta-sapone girato a mo’ di microfono, mentre declamavo una commedia di Goldoni. Poveretta: m’avrà preso per matto. Alla maturità mi rimandarono perché il tema era scritto in modo troppo giornalistico. Beh: non potevano farmi complimento migliore.”

Per quanto riguarda le dichiarazioni di Maurizio Costanzo contro Celentano e Nanni Moretti, eccole spiegate: “Non ho più rapporti con Adriano Celentano, che si offese quando definii qualunquista una delle sue uscite, né con Nanni Moretti, che si stupiva fossi un simbolo della lotta alla mafia. Per il Molleggiato mi dispiace; per Moretti non me ne frega niente. Col critico tv Aldo Grasso non ho mai chiuso i miei conti. Ne mai lo farò: se ne faccia una ragione. Anche con Pippo Baudo per anni ci siamo stati cordialmente sulle scatole. Ma la vecchiaia aggiusta tutto. Anzi, oggi vorremmo fare insieme un programma: I videosauri. Io e lui su un divano, a commentare la tv di oggi.”

La riflessione sulle donne di Costanzo: “Le persone si stupiscono perché non sono Brad Pitt ma ho avuto molte belle compagne”

Un’ultima riflessione, infine, sulle donne della sua vita: “Ne ho sposate quattro! Da studente passai tre ore a spiare dalla finestra una signorina che, nella finestra di fronte, pareva stesse per togliersi la camicetta. Non se la levò. Il fatto è che molti non tollerano che io, che non sono Brad Pitt, sia stato con belle donne. A costoro suggerisco: un’ora di meno in palestra e una in più su qualche libro vi gioverebbe. Quanto a Maria (De Filippi – ndr), l’ho già detto: spero di andarmene con la sua mano nella mia.”