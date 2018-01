maurizio costanzo contro sonia bruganelli e bonolis

0 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo le critiche del web in seguito alla nuova foto e le scontro con Aldo Grasso per il jet privato, arriva anche una dichiarazione di Maurizio Costanzo contro Sonia Bruganelli e sulle sue scelte ‘social’.

Tutto è cominciato da uno scatto che ritraeva la piccola di casa Bonolis, uno dei tanti momenti che la moglie del presentatore ci tiene a raccontare attraverso il suo animatissimo profilo Instagram.

Maurizio Costanzo contro Sonia Bruganelli: “Puro narcisismo”

Ancora una volta, però, queste foto hanno scatenato polemiche, ed il popolo della rete si è difeso: chi l’ha trovato un modo per ostentare agiatezza, chi una giusta condivisione di momenti di gioia (da parte di chi se li può permettere).

Il giudizio di Maurizio Costanzo contro Sonia Bruganelli si inserisce nella prima categoria. Ecco, infatti, che tipo di riflessione ha fatto il presentatore Mediaset: “Vip e persone comuni hanno un grande prurito alle mani – spiega dalle pagine del settimanale Nuovo Tv, dove cura la sua consueta rubrica – per cui appena fanno una foto devono subito pubblicarla sul web, sperando di ricevere consenso e commenti. Insomma, i social non fanno altro che incrementare il nostro narcisismo.”

E la ramanzina non finisce qua: “Lei fa benissimo a spendere i soldi come crede ma forse avrebbe potuto evitare di mostrare al mondo intero come viaggia perché nella vita anche la forma è sostanza!”.

Le parole di Aldo Grasso prima di quelle di Costanzo e la risposta della Bruganelli

Prima di lui, c’era stato il critico televisivo Aldo Grasso: “La signora Bonolis può usare i soldi come meglio crede, è un suo sacrosanto diritto. Nondimeno, la classe è proprio ciò che non si può acquisire né inventare, è ciò con cui si nasce, una grazia connaturata”. Dal canto suo, la Bruganelli prova a rispondere attraverso piccole frasi d’accompagnamento ad altre foto del suo profilo Instagram: “Quando ci sono le vacanze e non hai voglia di inventarti nuovi argomenti… perché io non posso credere che siamo di nuovo all’aereo privato!!!!” scrive, condividendo la copertina di Vanity Fair che titola: “Il lusso esibito dai vip: giusto o sbagliato?”.

La polemica continua