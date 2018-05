1.2k CONDIVISI Condividi Tweet

Maurizio Costanzo critica il Grande Fratello e lo fa senza giri di parole. In occasione dell’8 maggio 2018, 40° anniversario della scomparsa di Aldo Moro, il giornalista ha voluto demonizzare le derive trash del reality di Canale 5. Martedì sera, il conduttore invita il pubblico a non guardare il programma Mediaset ma a sintonizzarsi su Rai 1 per Aldo Moro – Il professore, la docu-fiction di Francesco Miccichè con Sergio Castellitto che fa rivivere sul piccolo schermo il Moro professore, giurista di lungo corso e ordinario all’Università La Sapienza di Roma.

Maurizio Costanzo critica il Grande Fratello

“Il grande regista Alfred Hitchcock, nel 1954, firmò un film dal titolo La finestra sul cortile”, ha scritto Costanzo in un editoriale su Libero Quotidiano. “Fu un grande successo. Come lo è adesso il Grande Fratello, che si potrebbe chiamare La finestra sulla discarica. Non aggiungo altro e chi ha visto o ha letto del programma, sa di cosa parlo”.

Il riferimento è ovviamente all’aggressione di Bayne Dame contro Aida Nizar e alle posizioni squadriste e revisioniste di Luigi Mario Favoloso. Episodi di violenza, sessismo e bullismo criticati anche da numerose associazioni, da Sos Diritti, da sempre impegnata nella tutela delle donne e dei minori, al Moige.

Grande Fratello 2018: Mediaset nella bufera

“A proposito di politica, voglio ricordarvi che l’8 maggio andrà in onda Aldo Moro – Il professore, su Rai 1, alle 21.25, con Sergio Castellitto”, ha aggiunto Costanzo prima di caldeggiare anche il ritorno del nuovo ciclo di puntate di M di Michele Santoro su Rai 3. Un consiglio ai telespettatori per una serata che su Canale 5 vedrà Barbara D’Urso condurre la quarta puntata del GF.

Nel resto dell’editoriale, Costanzo ha parlato soltanto di programmi Rai. Dall’intervista di Matteo Renzi a Che tempo che fa (“Fabio Fazio può vantarsi di aver lanciato un nuovo format di programmi interessati alla politica”) al concertone del Primo Maggio (“Ci sono stati grandi artisti, ma ci sono stati anche gruppi musicali che ammetto di non conoscere”). Nessun accenno ai programmi Mediaset: una precisa presa di posizione.