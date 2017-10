300 CONDIVISI Condividi Tweet

Era il 1991, il suo nome era in tutti gli articoli di cronaca nera: giovedì 5 ottobre, Maurizio Costanzo intervista Pietro Maso, l’uomo condannato a 30 anni di galera (di cui ne ha scontati 22) per l’uccisione dei suoi genitori a Montecchia Di Crosara. E l’annuncio di questo evento televisivo ha creato una vera e propria ondata di proteste e lamentele da parte degli spettatori…

Dal trailer dell’intervista si sentono già le prime parole dell’ex detenuto: “Mi sono già pentito. Mi sono già pentito di quello che ho fatto e cerco di ricostruire una vita“. Un pentimento che, però, come anticipato negli spezzoni della puntata che andrà in onda domani, non è mai venuto fuori da interviste o dichiarazioni ufficiali: “Beh…Non l’ha mai letto o non l’ha mai visto perché – dice l’intervistato all’intervistatore – il pentimento per me è una cosa seria e oggi, magari, ho l’opportunità di dirlo“.

Ancora, nel video che anticipa la serata in cui Maurizio Costanzo intervista Pietro Maso, l presentatore gli chiede di parlare dei momenti precedenti all’omicidio dei suoi gentori -avvenuto con la complicità di tre amici. In particolare, di quando la madre gli ha chiesto le le voleva bene: “Risposi di sì… risposi di sì… però non era così. Era un momento prima dell’episodio che mi segna per tutta la vita, e io lì avevo alzato tutte le barriere per affrontare il momento. Dunque io in quel momento mi ero staccato completamente dai miei genitori. Lei aveva percepito questo e mi chiese, appunto, questa frase che riascoltandola oggi mi fa male“.

Inomma, dal trailer si vede chiaramente l’ex omicida con gli occhi lucidi, foto dei genitori Antonio e Maria Rosa alle spalle, pronto a confessarsi “senza corazze e senza maschere”: ma il pubblico non è d’accordo a questa ‘possibilità’ data a Maso. Tra i commenti si legge: “Che brutto esempio x le generazioni future. L’italia il paese delle barzellette. Ormai se uccidi non solo sei fuori in pochi anni ma hai buone possibilità di diventare famoso. Siete da denuncia a trasmettere quest’intervista.”

Le critiche e l’invito all’oblio per l’ex detenuto, ospite da Costanzo giovedì 5 ottobre in seconda serata

