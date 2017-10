168 CONDIVISI Condividi Tweet

Maurizio Costanzo risponde alle critiche per l’intervista con Pietro Maso. Il giornalista è finito nell’occhio del ciclone per aver ospitato nel suo salotto il protagonista di uno dei più famosi casi di cronaca nera.

Il 17 aprile del 1991 Maso uccideva i suoi genitori a Montecchia di Crosara, un paese in provincia di Verona, con l’aiuto di altri tre ragazzi. Per quel delitto è stato condannato a trent’anni, che con l’indulto e gli sconti di pena per buona condotta sono diventati venti.

Nel 2013 è tornato ad essere un uomo libero. Pietro aveva già raccontato la “bella vita”, la notte della tragedia, il carcere e la conversione religiosa nell’autobiografia Il male ero io. L’intervista con Maurizio Costanzo ha però scatenato le proteste sul web. Il profilo Facebook del conduttore è stato preso d’assalto con decine di messaggi critici.

Costanzo, intervenuto alla trasmissione radiofonica Un giorno da pecora, ha voluto ribattere alle accuse che gli sono piovute addosso. “Io parto da un principio: le persone vanno conosciute”, ha dichiarato. “Lui ha fatto ventidue anni di carcere e poi è uscito per volere del magistrato. Non solo: dopo che l’ho intervistato, sarebbe partito per la Spagna, avendo il passaporto che gli hanno dato le autorità”.

A distanza di quasi trent’anni dall’omicidio, Maso è ancora sotto inchiesta, stavolta per aver tentato, una volta uscito dal carcere, di estorcere denaro alle due sorelle. È proprio il suo mancato pentimento uno degli argomenti più dibattuti dal pubblico.

“Secondo me è stata un’intervista molto vera. Consiglio alle persone prive di preconcetti di guardarla per capire una persona che ha il suo passato”, ha aggiunto Costanzo. Il conduttore ha infine replicato così ai messaggi arrivati sul web: “Li faccia parlare, devono dare un senso alla vita. In questo i social aiutano molto”. L’intervista integrale è disponibile qui.