Altro che Titanic, Pearl Harbor, Armageddon: se succede davvero che Maurizio Costanzo ruba la domenica a Barbara d’Urso, allora sì che scoppia una guerra sul piccolo schermo! I due presentatori, infatti, sono stati di recente tirati in ballo in una discussione molto controversa che riguarda i palinsesti della prossima stagione televisiva.

Al centro della disputa ci sarebbe il pomeriggio della domenica, appuntamento ormai fisso con il salottino di ‘Carmelita’ d’Urso e i suoi ospiti. Prima di lei, però, ad animare l’ultimo giorno della settimana c’era Buona Domenica, andato in onda dal 1985 al 1987 e poi dal 1996 al 2006.

A quanto pare c’è la possibilità che Maurizio Costanzo rubi la domenica a Barbara d’Urso e riproponga il suo contenitore televisivo, scalzando di fatto il posto a Domenica Live. A lanciare questa insinuazione è Alberto Dandolo, che dalle pagine d Dagospia scrive:

“Ai piani alti, molto alti, di Cologno Monzese circola una voce che sta diventando più chiassosa. Si mormora infatti che il mitologico Maurizio Costanzo abbia tastato le acque (non di persona) per capire la fattibilità di un suo sogno mai tramontato: condurre di nuovo ‘Buona Domenica’, magari al fianco della sua Maria.”

Purtroppo per il magnate Mediasest, al momento nessuna trattativa è ancora certa, dato che i numeri di Barbar d’Urso sono una certezza per l’emittente. A conferma di questa fase ancora misteriosa e confusa, Dandolo aggiunge”: Barbara D’Urso, che con Domenica Live ha sempre garantito ottimi risultati all’azienda in termini di ascolti. Recentemente, inoltre, la conduttrice aveva affermato a Verissimo che il programma sarebbe stato suo per sempre: un’uscita che aveva indispettito non poco Alfonso Signorin“i.

La D’Urso, per il momento, può continuare a dormire sonni tranquilli, perché – prosegue Dandolo – “pare che Piersilvio abbia fatto orecchie da mercante. ‘Barbara non si tocca’ avrebbe chiosato perentorio anche il vecchio Silvio. E la stessa Maria, che di progetti ne ha tanti e della domenica non è così appassionata, non ha insistito…”.