Maurizio Ferrini assunto da Eleonora Daniele: il comico romagnolo ha finalmente trovato lavoro grazie alla conduttrice di Rai 1. L’ex volto di Estate in diretta ha deciso di dare una seconda opportunità al celebre interprete dalla “Signora Coriandoli”.

Tutto era nato durante l’intervista che la presentatrice ha fatto al cabarettista, scomparso da anni dai radar del mondo dello spettacolo. Le sue confessioni nel salotto della Rai avevano sorpreso il pubblico.

Nel corso della puntata di Sabato italiano andata in onda il 21 ottobre, Ferrini aveva raccontato di aver sofferto la fame dopo una serie di netti rifiuti fatti nella sua carriera. “Ho detto dei no e se dici no a persone importanti poi rimani da solo”, ha rivelato l’attore. “Se non vai in televisione e al cinema, non ti chiama nessuno. Ho sofferto anche la fame, sono stato abbandonato da tutti. Poche persone mi sono rimaste accanto. Mi sono concentrato su me stesso, devo tanto alla fede: Dio mi ha aiutato”.

Maurizio ha anche commentato le voci maliziose che giravano sul suo conto. “C’era una chiacchiera che io fossi inaffidabile e fuori di testa… assurdo”, le sue parole. “Nemmeno persone importanti come Arbore o Baudo o Ricci sono riusciti a riportarmi in televisione, hanno trovato un muro invalicabile davanti a loro. Non si spiegavano come fosse possibile”.

Maurizio Ferrini assunto da Eleonora Daniele

Daniele, commossa dalla sua storia, ha pensato bene di concedergli un’altra chance. Da sabato 28 febbraio a partire dalle 15, Ferrini sarà un ospite fisso della sua trasmissione. “Tu sei un numero uno, sei un signor professionista e sei molto bravo. Non sapevo di questo tuo momento difficile. Voglio che tu stia con me in questi mesi di lavoro. Non ti molliamo più”, ha detto la conduttrice. L’intervista di Ferrini a Storie italiane è disponibile sul sito di RaiPlay a questo link.