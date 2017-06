659 CONDIVISI Condividi Tweet

Giorni da incubo per la cantante Bianca Aztei e per tutti i familiari, amici e ammiratori del celebre motociclista: la notizia di Max Biaggi in terapia intensiva sta facendo preoccupare tutti, in particolare la sua amata, che per stargli vicino ha annullato tutte le date del tour di queste settimane.

Paura per il motociclista dopo lo schianto a Latina

Il campione è stato ricoverato all’ospedale San Camillo di Roma dopo un brutto incidente sul circuito del Sagittario a Latina, durante una corsa di prova per gli internazionali di Supermoto: da allora la prognosi è riservata, anche se per il momento si sa che fortunatamente la sua vita non è in pericolo.

La paura, però, è tanta, specialmente per la sua compagna Bianca, che da giorni non fa altro che aggiornare tutti sulle condizioni di Max Biaggi in terapia intensiva: di recente su Instagram ha infatti pubblicato un messaggio:

Il giorno dopo la cantante, invece, trova una bella foto di loro due insieme, e si lascia prendere dalla commozione: “Ho ritrovato questa foto stanotte mentre non riuscivo a dormire – ha scritto la cantante sul social – Sei la persona più forte e tenace che conosca. Sei un combattente. Hai tantissime persone che ti stimano e ti vogliono bene. Il desiderio più grande è quello di vederti fuori dalla terapia intensiva. Attualmente stai lottando con il tuo polmone ma c’è tanta positività. Solo tanto amore e coraggio per te. #forzamax #siamotutticonte #mylove #mylife #sempreconte“.

Max Biaggi in terapia intensiva: il messaggio di speranza di Bianca Aztei

I due stanno insieme da novembre 2015, pochi mesi dopo la fine della storica relazione di Max Biaggi e Eleonora Pedron. Da allora sono inseparabili, lo dimostra il fatto che la Aztei non cihapensaot due volte a rinunciare a tutti i suoi impegni di lavoro pur di monitorare la salute del suo amato.

I fan del campione sono tutti con loro, in bocca al lupo!