Max Tortora giurato di Tale e Quale Show per l’ottava puntata del programma, in onda eccezionalmente di sabato. Posticipata per fare spazio allo spareggio mondiale dell’Italia del calcio, la trasmissione trasloca l’11 novembre 2017 e per l’occasione, si affida ad un nuovo giudice.

Tortora affiancherà Enrico Montesano, Loretta Goggi e Christian De Sica per decretare il vincitore della settima edizione. Un vero e proprio asso nella manica per lo show campione di ascolti diretto e condotto da Carlo Conti.

Max è un campione delle imitazioni. Celebri i suoi sketch nei panni di Alberto Sordi, Luciano Rispoli, Adriano Celentano, Franco Califano, Amadeus, Michele Santoro e Fabio Capello. Esilarante anche la sua parodia dell’Ispettore Derrick, nata a Stracult e riproposta a Cocktail d’amore.

Sempre attivo e sulla cresta dell’onda, lo abbiamo visto lo scorso anno ospite dello show di Gigi Proietti, Cavalli di battaglia. Più recentemente è apparso al cinema con Massimo Boldi nella commedia on the road La coppia dei campioni e nel programma di Radio Due, Non è un paese per giovani. Dal 23 novembre lo ritroveremo sul grande schermo in Caccia al tesoro, il nuovo film di Carlo Vanzina con Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Christiane Filangieri e Serena Rossi.

In occasione della puntata finale di Tale e Quale Show, si sceglieranno i vincitori che andranno all’edizione speciale. I primi tre uomini e le prime tre donne andranno infatti a scontrarsi con i primi tre uomini e le prime tre donne dell’edizione 2016. Una vera e propria finalissima con formula mini-torneo che durerà tre puntate.

Queste le esibizioni della puntata di sabato 11 novembre. Platinette: Wanda Osiris. Annalisa Minetti: Liza Minnelli. Marco Carta: Giuliano Sangiorgi. Piero Mazzocchetti: Charles Aznavour. Valeria Altobelli: Paola Turci. Federico Angelucci: Loretta Goggi (!). Claudio Lippi: Giorgio Gaber. Alessia Macari: Lady Gaga. Filippo Bisciglia: Antonello Venditti. Edy Angelillo: Blondie. Bendetta Mazza: Diana Ross. Dario Bandiera: Piero Pelù.