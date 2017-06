0 CONDIVISI Condividi Tweet

McGyver torna in tv e si rifà il look (proprio come Baywatch). Via gli abiti e le pettinature anni ’80, quello che resta di fedele al personaggio è la capigliatura bionda e i valori che lo hanno sempre contraddistinto. No all’uso delle armi da fuoco, sì a tutto ciò che di ingegnoso esiste per salvarsi la pelle. Ad impersonare l’agente della DXS non è più Richard Dean Anderson ma un giovane Lucas Till. Quest’ultimo è famoso al grande pubblico grazie al ruolo di Havok nel film X-Men. Bisognerà abituarsi al suo volto in quanto lo vedremo ogni martedì sera su Rai 2 per ben 21 episodi di fila nei panni di McGyver.

McGyver torna in tv con 10 anni di meno

La prima serie è andata in onda lo scorso autunno in America e solo ora approda qui in Italia. Il successo è stato tale che è stata già confermata la seconda stagione. Questo vuol dire che la rivisitazione di McGyver è piaciuta proprio a tutti. “Volevamo ribadire ciò che la gente amava nell’originale, ma lo abbiamo dovuto reinventare per il pubblico giovane di oggi“, ha spiegato James Wan. Quest’ultimo è produttore della serie e regista della prima puntata. Il lavoro di riadattamento è andato a buon fine. Wan ne spiega il motivo: “Nel tempo ‘MacGyver’ è diventato più di un marchio. È persino un termine diffuso, ma forse i ragazzi non hanno mai visto i vecchi episodi. Noi volevamo introdurli allo spirito autentico di un personaggio davvero unico“.

Quello che più conta, comunque, sono i valori che McGyver riesce a veicolare: “Adoro tutto ciò che il personaggio rappresenta. Un eroe d’azione che non tira mai fuori la pistola e che preferisce usare la scienza piuttosto che la forza“, ha ribadito Wan. Insomma, l’eroe cambia volto ma non personalità e forse è proprio questo che piace al pubblico.

Lucas Till accetta il ruolo di McGyver perché disoccupato?

La star della serie è lui, Lucas Till, che durante un’intervista non esita nel dire di aver accettato il ruolo di McGyver perché al momento disoccupato. Questa, comunque, non è l’unica ragione. Il personaggio di cui veste i panni lo ha stregato: “Ha un grande cuore, è fedele, cerca sempre di fare la cosa giusta e continua a non voler usare armi da fuoco. Nella prima puntata si trova una pistola in mano ma sceglie di usarla per colpire un cattivo sulla testa. […] Mio padre era soprannominato ‘MacGyver’ perché gli piaceva risolvere problemi allo stesso modo“. L’attore conclude, poi, rassicurando i fan dell’originale: “In fondo è lo stesso MacGyver della vecchia serie, soltanto dieci anni più giovane“.