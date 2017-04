62 CONDIVISI Condividi Tweet

Guai in vista per il tenebroso ex dell’attrice Asia Argento (per il quale ha anche recitato, nel ruolo di doppiatore, nel film “Ingannevole è il cuore più di ogni cosa”): è arrivata una comunicazione ufficiale in cui si legge che Mediaset denuncia Morgan.

Mediaset denuncia Morgan: la nota diffusa dall’emittentee

Forse il cantante non si aspettava una reazione del genere dopo la sua video-denuncia (che potete rivedere qui)…invece pare proprio che “Il Biscione” abbia intenzione di fargliela pagare per le sue durissime parole.



In sintesi, quello che l’ex coach della squadra bianca di Amici ha detto attraverso la diretta Facebook, è che Mediaset da 20 anni abbassa il livello culturale dell’Italia. Un’affermazione davvero forte, ancora più ‘pericolosa’ se detta da un personaggio televisivo che fino a poco tempo fa militava nella Rai con X-Factor.

Le parole dell’emittente dopo lo sfogo di Morgan

Ecco, quindi, la nota che ha diffuso l’emittente: «Mediaset ha dato mandato ai suoi legali di agire nei confronti di Marco Castoldi, in arte Morgan, per le gravi affermazioni diffamatorie rilasciate contro la Società negli ultimi giorni».