Nel suo studio abbiamo visto alternarsi presentatori storici come Claudio Bisio, Vanessa Incontrada, Michelle Hunziker, Christian De Sica: possibile che ora, dopo 20 anni di onorata carriera su Mediaset, Zelig passa in Rai?

Caos nuovi palinsesti: Zelig passa in Rai? La segnalazione

L’annuncio sembra dato per certo dal settimanale Chi, che dalle sue pagine tuona: ” ‘Continua il passaggio di programmi e personaggi da Mediaset a Raidue. Chi rivela che il nuovo acquisto della direttora (Ilaria Dallatana, n.d.r.) è, udite udite, il programma comico Zelig, che nella prossima stagione, dopo essere nato e cresciuto a Mediaset, passerà in prima serata su Raidue. Un’operazione che farà molto discutere, anche perché, primo, la rete ha già un programma comico come Made in Sud e, secondo, Zelig è stato per anni una colonna della prima serata di Canale 5′.

Il saluto ufficiale di Gino e Michele e la situazione di Made in Sud

E in effetti, nell’ipotesi in cui Zelig passa in Rai, viene da chiedersi immediatamente se vada a sostituire lo show che quest’anno, sotto la nuova conduzione di Gigi d’Alessio, ha visto un notevole crollo degli ascolti. Quello che però va tenuto in conto, è che anche il programma di Gino e Michele in questi ultimi anni aveva perso un po’ di smalto, tant’è che i due creatori avevano deciso di congedarsi a fine stagione: “Completiamo un entusiasmante viaggio che è durato 20 anni. Si tratta di un arrivederci, perché se chiude Zelig 1.0 è per lasciare spazio alla fantasia e all’energia per continuare con altri progetti, che proprio di questa esperienza ventennale di Zelig faranno tesoro’.

Insomma, al momento è un’indiscrezione ancora da confermare, ma fa sorgere molte domande. Le scelte televisive delle due emittenti nazionali ultimamente sono più imprevedibili che mai, e chissà che spostando lo show di cabaret su Raidue non si possano risollevare le sue sorti – chiudendo, però, per sempre, Made in Sud.