Qual è il segreto del successo de Le Meraviglie di Alberto Angela? L’attesissimo format, che il 4 gennaio ha raccolto ben 5.662.000 spettatori davanti al piccolo schemo (per uno share del 23,8%), ha incantato ancora una volta il pubblico italiano. E il divulgatore ha deciso di spiegare quali sono gli elementi che rendono la sua missione di divulgatore così coinvolgente:

Le Meraviglie di Alberto Angela: un successo di pubblico

«In questo prodotto c’ è il massimo di ogni professionalità di chi vi ha lavorato – ha raccontato a Libero Quotidiani – dai testi al montaggio; ci sono tecniche di ripresa di altissima qualità, lunghi piani sequenza aerei, ci sono droni, ma certo la prima serata su Rai Uno, non era una sfida facile».

La sua attitudine è quella di non dare mai niente per scontato: «Ogni volta che vado in onda sono pronto a tutto – racconta, infatti. E aggiunge – Ero fiducioso però, per due fattori fondamentali: primo perché il lavoro dietro questo programma mette in luce l’ altissimo livello di professionalità del dna Rai, ricordiamo che solo in Italia si manda in onda da tempo la cultura in prima serata di sabato con Ulisse su Rai Tre. Secondo fattore: il tema trattato, che è qualcosa di incredibile, rendiamocene conto: l’ Italia è il Paese con il maggior numero di siti Unesco, 53, più persino dell’ enorme Cina. Noi in 77 giorni di riprese ne abbiamo filmati 12, 3 per puntata, per due da prima serata di Rai Uno, più altri 16 siti di altissimo valore culturale. Inoltre le interviste a personaggi che si raccontano in modo inedito, da Monica Bellucci che parla di Assisi a Toni Servillo che parla della Reggia di Caserta e poi Riccardo Muti, Paolo Conte che non si è mai aperto così tanto. Poi abbiamo prodotto 10 fiction storiche inedite. Con questo materiale noi sapevamo che la qualità di certo era assicurata».

L’orgoglio del presentatore e il suo rapporto con la Rai

Le Meraviglie di Alberto Angela tornano in tv dopo un periodo in cui, addirittura, si pensava che il figlio di Piero dovesse andare via dalla Rai: «Io non ho mai fatto le valigie. Semplicemente il mio contratto era scaduto, ormai da un anno e mezzo, le risposte non arrivavano e intanto erano arrivate altre proposte. Non so perché abbiano tardato tanto, forse i cambi al vertice, la legge sui tetti agli stipendi».

Interrogato sul suo compenso e sull’approccio di Fazio all’argomento ((Fabio Fazio sul suo stipendio: “La Rai con me risparmia”) ha inoltre commentato: «Non sono entrato all’ epoca in queste polemiche e non vi entro adesso. Mi interessa di più sottolineare un’ altra cosa. Non solo un italiano su dieci ci ha seguito. Ma i dati poi dicono che tra i nostri telespettatori moltissimi sono giovani, una fetta di pubblico che da anni ha abbandonato il media televisivo, ma che ci torna se trova risposte alla sua fame di conoscere».