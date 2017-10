14 CONDIVISI Condividi Tweet

Non bastavano le polemica sul cambio di stile che ha mandato i fan nel panico, costringendo la Rai a rassicurare il pubblico sul tipo di lavoro che hanno deciso di fare: attraverso alcune segnalazioni degli stessi ammiratori della serie, è venuto fuori che c’è qualcuno che ha letto i presunti ‘messaggi subliminali di Un Posto Al Sole’ e li ha collegati ad una propaganda anti-cristiana. Voi li avevate mai notati?

I messaggi subliminali di Un Posto Al Sole: il blog che analizza la sigla e i contenuti della fiction

A dare questa ‘peculiare lettura’ alla celebre produzione Rai, che ha visto esordire sul piccolo schermo attori amatissimi come Serena Rossi, è il sito ‘Centro Culturale San Giorgio’, un blog il cui obiettivo è, come chiaramente specificato, quello di “mettere a disposizione di tutti gli studiosi uno strumento di consultazione che ha per fine quello di potersi aggiornare sempre sui nuovi messaggi subliminali che compaiono nelle canzoni di musica leggera, oltre che in ambito visivo“.

Tra le voci dell’indice (piuttosto ben nutrito) di opere TV e musicali che trasmetterebbero idee contro la propaganda cristiana compare anche la lista dei messaggi subliminali di Un Posto Al Sole. Ecco cosa si legge sul sito:

“Lo sceneggiato della rete RAI 3 ha, nel suo logo (vedi immagine 1), il solito 666 appena un poco camuffato“. Ecco l’immagine 1:

Continuando nella disamina, gli autori dell’articolo fanno una vera e propria analisi (particolarmente spietata) della tematiche fiction per supportare, naturalmente, la propria tesi: “Lo sceneggiato in oggetto è un puro prodotto della propaganda di Regime: in esso si promuove ogni comportamente intrinsecamente sterilizzante, in particolare la corruzione ses*uale, dove questa produzione si distingue per scene che rasentano la p*r*ografia con s3ni ben in vista; scene mai viste in prodotti analoghi come, ad esempio “Beautiful”. Anche il ses*ismo viene ovviamente propalato a piene mani, in particolare denigrando i comportamenti sanamente tradizionali, e quindi fautori della procreazione.”

Upas è ambientato a Napoli, ma ci sono messaggi contro la procreazione

“Il fatto di essere ambientato a Napoli, città in assoluto più prolifera d’Italia, indica che chi ci comanda è fortemente impegnato a ridurre le nascite proprio lì, fra gli ‘orridamente prolifici meridionali’“.

Dice proprio così questa ‘anomala’ lettura di UPAS che gira sul web, e che ha già suscitatà commenti tra il divertito e il sorpreso dei gruppi di ascolto della fiction.