Mentre Romina Power litiga con Barbara d’Urso per l’accanimento mediatico sulle condizioni di salute del suo ex marito, dal web spunta un dolcissimo messaggio di Cristel Carrisi ad Al Bano, di recente ricoverato per un attacco ischemico.

Al Bano ricoverato, lo sfogo della figlia Cristel

Esiste qualcosa di più autentico di un legame padre-figlia? Già dalle foto del matrimonio di lei si leggeva in faccia al cantante tutto l’amore e l’ammirazione possibile, ed in generale i due non hanno mai fatto segreto che il loro fosse un rapporto davvero speciale.

In questi giorni di tensione la famiglia dell’artista pugliese è più che mai sotto i riflettori, e pare infatti che FanPage e Oggi abbiano captato un messaggio di Cristel Carrisi ad Al Bano che fa seguito ad una recente esclamazione del cantante, che non vede l’ora di tornare a Cellino e, in generale, alla sua vita: “Devo tornare a cantare, ho un sacco di concerti già fissati”.

Ecco il messaggio di Cristel Carrisi ad Al Bano

Preoccupata, forse, per questo istinto di lasciare le cure ospedaliere e ributtarsi nella mischia, la figlia avrebbe risposto: “Papà, il Cremlino sarà sempre lì, noi qui abbiamo bisogno di te”. Parole che avranno sicuramente scaldato il cuore di papà Carrisi…