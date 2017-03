11 CONDIVISI Condividi Tweet

Non è solo uno dei più grandi doppiatori della scuola italiana (il suo Russel Crowe ne Il Gladiatore e Samuel L. Jackson in Pulp Fiction ormai sono leggenda), è anche un attore apprezzato dal pubblico – sopratuttto da quello femminile: ecco, a questo proposito, un messaggio di Luca Ward alle donne in occasione dell’8 marzo.

Il lato comico del celebre doppiatore e attore

Per chi se lo fosse perso, l’artista ha pubblicato ben due interpretazioni, una che risale all’anno scorso, quando ha deciso, in vena molto romantica), di dedicare la poesia “Il giardino dell’ 8marzo” di Stefano Vespertini:

A grande richiesta, quest’anno, ne ha pubblicato un altro di video dove però il tono cambia un po’: insieme a lui sullo schermo c’è la bella Giorgia Wurth, la sua collega nella serie “Le Tre Rose di Eva, che lo provoca un po’ invitandolo a parlare con la sua voce suadente mentre lei chiude gli occhi e si abbandona al momento. Solo che qualcosa sul finale va storto…

Ecco il video del messaggio di Luca Ward alle donne

Da quest’ultimo messaggio di Luca Ward alle donne possiamo definitivamente concludere che uno dei tratti più distintivi dell’affascinante doppiatore è l’ironia e la simpatia. A ulteriore conferma, dopo averlo visto interpretare “Donne, è arrivato l’arrotino“, abbiamo anche trovato un suo commento molto divertente sul web, precisamente sotto alla foto di Nina Soldano (alias Marina Giordano nella fiction Un Posto Al Sole, dove lui ha interpretato Matteo, un amante di Marina) che mostrava il futuro matrimonio tra il suo personaggio e lo storico compagno, Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli). Ecco cos’ha scritto: