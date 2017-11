697 CONDIVISI Condividi Tweet

Finalmente arriva il messaggio ufficiale di Fabrizio Frizzi dopo il malore che lo ha costretto fuori dagli studi televisivi: il presentatore ha deciso di parlare al suo pubblico, spiegare bene quali sono le sue condizioni e ringraziare “suo fratello” Carlo.

Il testo del messaggio ufficiale di Fabrizio Frizzi dopo l’attacco di ischemia

“Cari Amici – ha scritto sul suo profilo ufficiale Facebook – Sono felice di potervi scrivere per dirvi che combatto per riprendermi. Prima di tutto devo ringraziare infinitamente i medici dell’Umberto 1° che mi hanno ripreso per i capelli, poi i medici del Sant’Andrea che mi hanno rimesso in piedi e rapidamente sono stati capaci di capire da cosa il guaio era stato generato. Insieme a loro devo gratitudine eterna ai loro infermieri.”

Per la prima volta è lui in prima persona a parlare dell’accaduto, che finora è stato ripreso e raccontato dai media, ma sul quale la sua stessa famiglia si è voluta mantenere discreta e riservata. Dopo che Carlo Conti è tornato all’Eredità e ha salutato, commosso, l’amico che era stato appena dimesso dall’ospedale, il presentatore ha voluto rompere il silenzio stampa.

Il messaggio ufficiale di Fabrizio Frizzi continua così: “Naturalmente ringrazio gli amici dell’Eredità e il medico della Dear per la rapidità del soccorso… la Rai intera, il direttore generale ORFEO per la costante vicinanza. E poi il fratello Carlo Conti per tutto!

E ancora GRAZIE ai miei familiari e agli amici di una vita che mi hanno supportato in maniera incredibile.Grazie a tutti per i messaggi che piano piano leggerò e che mi daranno forza per superare questa brutta avventura.Grazie anche a chi mi ha pensato con affetto senza potermi raggiungere. Un abbraccio a tutti.”

Insomma, abbiamo un’ottima notizia: l’amato volto de l’Eredità è in fase di ripresa e sta superando il brutto attacco ischemico. Dall’altra, però, ancora non si parla del suo ritorno in tv: teniamo le dita incrociate.