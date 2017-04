1 CONDIVISI Condividi Tweet

Finora sono state solo voci, non confermate ufficialmente, ma adesso è con estrema gioia che possiamo affermare con certezza che il figlio di Michael Bublè è guarito dal tumore: inutile dire che il cantante e sua moglie, l’attrice Luisana Lopilato, sono al settimo cielo.

Aggiornamenti sulle condizioni di Noah, figlio del cantante italo-canadeses

Non esiste gioia e sollievo più grande, per un genitore, nel sapere che il proprio bambino è al sicuro, è al riparo da ogni male: finalmente il piccolo Noah (3 anni) può dirsi ufficialmente salvo, scampato da un minaccioso cancro al fegato che lo scorso novembre aveva fatto tremare sua madre e suo padre.

Meno di un mese fa era già comparso un breve messaggio di speranza: “Siamo molto felici di poter dire che le cure per nostro figlio Noah stanno procedendo bene – aveva infatti dichiarato il cantante canadese – e i medici sono molto ottimisti circa il suo futuro. È coraggioso e il suo coraggio è un esempio per noi. Ringraziamo Dio per la forza che ha dato a tutti noi“.

Il figlio di Micheal Bublè è guarito: la gioia negli occhi di mamma e papà

Successivamente, dopo aver terminato il ciclo di chemioterapia durato 4 mesi, il figlio di Michael Bublè è guarito e può lasciare l’ospedale statunitense. L’allegra famiglia è infatti già rientrata in Argentina, a Buenos Aires (città natale di Luisana), pronta per ricominciare la vità lì dove l’avevano interrotta a novembre. Non possiamo far altro che augurare il meglio a questo coraggiosissimo figlio d’arte!