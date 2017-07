310 CONDIVISI Condividi Tweet

Per la serie “coppie che sullo schermo a stento si rivolgono la parola ma nella vita privata si amano alla follia”: dopo la nascita del figlio di Serena Rossi e Davide Devenuto (rispettivamente Carmen e Andrea), arriva anche il momento di Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti sposi!

Grande festa nel cast di Un Posto Al Sole per Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti sposi

Impossibile non riconoscerli: lui siamo abituati a vederlo spesso in abiti eleganti, sbarbato ed ordinato in Un Posto Al Sole, dato che interpreta Filippo Sartori, figlio del ricco industriale Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli). Lei invece di recente indossa sempre grembiulini da barista… Qui però la vediamo incoronata dai fiori e inebriata dal bacio del suo neo-marito, altro che Arianna, la vivace compagna di Andrea nella fiction, dal caratterino critico e irriverente!

Forse non tutti sapevano che i due attori, galeotto fu proprio il set della fiction Rai, avevano da tempo una relazione e, di recente, hanno anche avuto una bimba. Una coppia allegra, giovane e bella che il 29 luglio 2017 ha deciso di convolare a nozze a Sinalunga, in provincia di Siena – paese d’origine della sposa.

I dettagli della cerimonia dei due attori della fiction Rai

Michelangelo Tommasi e Samanta Piccinetti sposi: la cerimonia religiosa si è svolta nella cappella di San Michele, i due erano circondati da parenti, amici e colleghi di set (tra cui i già citati Serena Rossi e Davide Devenuto, ma anche Claudia Ruffo, che interpreta Angela, e Miriam Candurro, che interpreta Serena).



Per il ricevimento è stata scelta una bellissima tenuta immersa nel verde dei colli senesi: lì gli sposini hanno accolto i loro ospiti, brindato e festeggiato per tutto il giorno, per la gioia della figlia, che si è sentita una principessa in mezzo ad un re ed una regina.

Tanti auguri a questa nuova coppia!